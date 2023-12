Festival di Sanremo, ecco i 27 big in gara

Amadeus ha annunciato, al Tg1, tutti e 27 i principali concorrenti del Festival della canzone italiana, per l’edizione del 2024. Alla lista stilata dal direttore artistico e conduttore dell’evento, si aggiungeranno i tre che vinceranno la gara di Sanremo giovani. La lista completa dei cantanti: Fiorella Mannoia, Geolier, Dargen D’Amico, Emma, Fred De Palma, Angelina Mango, La Sad, Diodato, Il Tre, Renga e Nek, Sangiovanni, Alfa, Il Volo, Alessandra Amoroso, Gazzelle, Negramaro, Irama, Rose Villain, Mahmood, Loredana Bertè, The Kolors, Big Mama, Ghali, Annalisa, Mr. Rain, Maninni e infine Ricchi e Poveri.

La prossima edizione di Sanremo sarà piena di sorprese, primo fra tutti il numero di big in gara, portato da 23 a 27 grazie a una modifica del regolamento del Festival. I concorrenti in totale quindi saranno 30, ma per conoscere gli ultimi nomi si dovrà aspettare il 19 dicembre, quando avrà luogo al Teatro del Casinò della cittadina ligure la gara di Sanremo Giovani. I cantanti in competizione “sono realmente i miei super-ospiti, i reali protagonisti del Festival. Non vedo l’ora che sia il 6 febbraio per farli ascoltare a tutti”, ha confessato al Tg1 Amadeus, quando ha anche svelato la scenografia preparata per l’Ariston da Chiara e Gaetano Castelli. La kermesse musicale più seguita in Italia durerà da martedì 6 febbraio a sabato 10 febbraio.

“Ho ricevuto e ascoltato oltre 400 brani, una quantità enorme di proposte che sottolinea ancora una volta l’appeal del Festival per il mercato discografico”, ha spiegato l’host di Sanremo. “La scelta è sempre difficile – ha continuato Amadeus – ma mi auguro di ripetere i risultati delle ultime edizioni che hanno visto per mesi i brani di Sanremo in testa alle classifiche di ascolto e di vendita. Quest’anno più che mai i miei super ospiti sono in gara. Viva Sanremo”, ha concluso il conduttore commentando la lista dei big in gara al prossimo Festival. Lo showman che da anni è il volto della competizione in diretta tivù, quest’anno verrà accompagnato da tre co-conduttrici: Giorgia, Lorella Cuccarini e Teresa Mannino. Anche Fiorello, che ha saputo in diretta di dover affiancare Amadeus, sarà presente come co-conduttore nell’ultima serata del Festival.

