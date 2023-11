Sabato prossimo, 4 novembre, presso i locali del Circolo Unione di Burgio (Agrigento, Sicilia), per le celebrazioni in ricordo della Vittoria nella Grande Guerra 1915-1918 che portò alla definitiva Unità dell’Italia, dopo la deposizione di un omaggio floreale al monumento ai Caduti in piazza Nassirya a Burgio, si svolgerà un dibattito intorno al tema della guerra dal titolo: “Risorgimento Vittorioso per il valore dei soldati. La guerra è sempre la soluzione?”. L’incontro verrà coordinato dal presidente del circolo Unione di Burgio Santino Rizza, all’interno del quale interverranno lo scrittore Vito Di Leonardi e lo storico ed editorialista del L’Opinione delle Libertà, Antonino Sala.

Nel contesto della manifestazione si svolgerà la cerimonia di consegna del Premio “L’Unione – Pro Meritis ad Patriam” che è stato assegnato al reduce Gioacchino Maniscalco del Regio Esercito Italiano che, durante la Seconda guerra mondiale e a rischio della vita, ha servito la patria in armi; al giornalista Giacomo Glaviano presidente nazionale della Federazione Internazionale Giornalisti e Scrittori del Turismo per il suo impegno in favore del comparto turistico italiano; al critico e storico dell’arte Tanino Bonifacio ideatore e curatore di numerose iniziative culturali di grande pregio; all’artista Raffaele Parisi per la realizzazione di un murale raffigurante i magistrati Giovanni Falcone e Paolo Borsellino e al saggista e reggente di Alleanza Cattolica Marco Invernizzi, che lo ritirerà a Palermo il prossimo 13 novembre in occasione della presentazione del suo ultimo libro scritto con Oscar Sanguinetti “Conservatori. Storia e attualità di un pensiero politico”, per l’impegno nella valorizzazione della cultura e della tradizione cristiana ed europea.

Le personalità premiate sono state individuate dalla giuria che organizza la manifestazione composta da Maria Patrizia Allotta (presidente del Senato dell’Accademia di Sicilia), da Vito Di Leonardi (governatore della Real Compagnia della Beata Maria Cristina di Savoia), da Santino Rizza (presidente del circolo Unione di Burgio), dal professore Tommaso Romano (presidente della Fondazione Thule Cultura) e da Antonino Sala (Balivo dell’Ordine Teutonico - Baliato di Santa Maria degli Alemanni).

Aggiornato il 02 novembre 2023 alle ore 11:08