Il tour italiano del virtuoso fisarmonicista Richard Galliano

Il suo album New York Tango, registrato nel 1996 insieme a George Mraz, Al Foster e Biréli Lagrène, ha ricevuto il prestigioso premio “Victoire de la Musique”. Parliamo di Richard Galliano, virtuoso maestro della fisarmonica jazz e tango, che nel corso della sua lunga carriera ha collaborato con artisti internazionali come Enrico Rava, Charlie Haden, Michel Portal, Jan Garbarek, Martial Solal, Hermeto Pascoal, Anouar Brahem, Paolo Fresu, Jan Lundgren, Gary Burton e moltissimi altri. Galliano è impegnato in questi mesi in un tour italiano che lo ha visto protagonista, lo scorso 12 novembre, in uno strepitoso concerto tenutosi al Teatro comunale “Maria Caniglia” di Sulmona.

Lo spettacolo che Galliano presenta – intitolato Passion Galliano – prevede un repertorio che spazia da composizioni realizzate dallo stesso musicista a quelle di grandi artisti come Erik Satie, Astor Piazzolla ed Edith Piaf. I concerti di Galliano (giovedì 16 novembre dal vivo all’Auditorium del Parco dell’Aquila e il 17 a Teramo con i Solisti aquilani per poi toccare altre città come Taranto, Foggia e Bari) sono un’occasione unica per ascoltare la storia artistica di Galliano, che ha iniziato a suonare la fisarmonica a soli quattro anni sotto l’influenza del padre Luciano, fisarmonicista italiano. Galliano racconta: “Era il mio desiderio più grande: dare un giusto spazio a questo strumento, ingiustamente definito il pianoforte dei poveri, mentre la mia fisarmonica è sempre stata uno Steinway con le cinghie”.

Nato nel 1950 a Nizza, da giovane si è trasferito a Parigi, dove ha avuto l’opportunità di conoscere artisti come i fisarmonicisti Joss Baselli e André Astier, cantanti come Claude Nougaro, Serge Reggiani e Barbara, e jazzisti come Chet Baker, Charlie Haden, Ron Carter e Michel Portal.

Negli anni Ottanta ha avuto l’opportunità di collaborare e stringere amicizia con Astor Piazzolla, un punto di riferimento importante nel suo percorso musicale. In onore di Piazzolla, Galliano ha realizzato un intero album intitolato proprio Piazzolla Forever. Galliano è inoltre l’unico fisarmonicista da concerto al mondo che registra per la prestigiosa etichetta discografica tedesca Deutsche Grammophon, e spiega che i concerti da lui oggi proposti “ripercorrono la storia della mia vita artistica, l’itinerario di un bambino animato dalla passione per la musica. In questo recital per fisarmonica presento composizioni mie come Chat Pître, Tango Pour Claude, La Valse à Margaux, ma anche alcuni dei miei brani preferiti di sempre: Ô Toulouse, Ma plus Belle Histoire d’Amour, Les Feuilles Mortes. Dell’indimenticabile Astor Piazzolla. Sono sempre felice di eseguire brani come Vuelvo al Sur, Chiquilin de Bachin, Milonga del Angel e il magnifico Oblivion”.

