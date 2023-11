I-Days Milano 2024: concerti dei Green Day, Avril Lavigne e Sum 41

I nostalgici del pop punk dei primi anni 2000 ricorderanno certamente il nome di Avril Lavigne – artista oggi quarantenne – famosa per aver lanciato brani come Sk8er Boi/Complicated e I’m With You (presenti nel suo album di debutto Let Go del 2002). L’artista canadese si esibirà il 9 luglio sul palco dell’Ippodromo Snai La Maura, in occasione degli I-Days Milano 2024, con un concerto che rappresenterà un autentico viaggio nella musica e nella memoria, attraverso gli oltre 20 anni di carriera della performer. Dai successi già citati, a brani come My Happy Ending (incluso in The Best Damn Thing, album del 2004 che raggiunse la vetta delle classifiche sia negli Stati Uniti che nel Regno Unito), ad altri come Girlfriend (singolo che ha conquistato la prima posizione nella classifica Billboard dei singoli ed è parte del terzo album della musicista, schizzato questo al primo posto in classifica).

L’ippodromo Snai La Maura, che ospiterà anche i Green Day (in concerto il 16 giugno 2024) vedrà sul palco anche i Sum 41, co-headliner di Avril Lavigne martedì 9 luglio: uno spettacolo doppio e unico nel suo genere, all’insegna del pop punk. Questo a conferma che gli I-Days sono sempre una garanzia di eventi straordinari e mai scontati. Il concerto dei Sum 41 rappresenterà l’ultima occasione per i fan di vedere la band canadese esibirsi dal vivo, dopo l’annuncio del loro scioglimento lo scorso maggio. Ma prima di dire addio, la band ha pubblicato il doppio album Heaven :x: Hell, anticipato dal singolo Landmines lo scorso settembre. La band partirà quindi per il When The Sum Sets Tour, che la porterà sui palchi più importanti del mondo, tra cui quello degli I-Days Milano 2024.

Aggiornato il 09 novembre 2023 alle ore 09:59