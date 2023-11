Panariello versus Masini

Tour italiano di Giorgio Panariello e Marco Masini intitolato Panariello Vs Masini, lo strano incontro. Anche se il titolo dello spettacolo fa presupporre che i due artisti in questione non abbiano nulla da spartire, la realtà è ben diversa: entrambi sono toscani, condividono una lunga amicizia e sono amatissimi dal pubblico italiano. Masini e Panariello hanno intrapreso il loro sodalizio artistico alcuni mesi fa con lo spettacolo che la scorsa estate ha solcato i maggiori palcoscenici italiani. L’accoppiata risulta vincente, tanto che l’avventura continuerà di certo sino al 31 dicembre prossimo. In quell’occasione, i due saliranno sul palco del Modigliani Forum di Livorno con una serata speciale per festeggiare l’ingresso del nuovo anno. Le canzoni di Masini, che tutti abbiamo cantato almeno una volta nella nostra vita (chi non ricorda le sanremesi Disperato e L’uomo volante, la provocatoria Vaffanculo, o la dolcissima Vai con lui, fino ai suoi più recenti successi), e la comicità, a volte surreale, ma mai volgare di Panariello, si combinano bene, interagendo tra loro e diventando anche strumento di sommesso, intimo racconto personale.

Spiega Panariello: “È da tempo che sentivo l’esigenza di inserire un po’ di musica nel mio show e sono contento che, fra tanti cantanti a cui ho chiesto di far parte del mio spettacolo, Marco sia stato l’unico che ha detto sì. E questo me lo ricorderò per tutta la vita”. I due artisti trasformano così il palcoscenico in un ring dove scambiarsi battute a suon di musica. Aggiunge Masini: “Ringrazio Giorgio per aver accettato l’invito nel mio spettacolo, così mi dà modo di riposare la voce e fare due battute fra una canzone e l’altra”. Lunghissima la lista delle date che i due artisti hanno in calendario in queste settimane. Ricordiamo quelle del 25 novembre al Politeama Genovese e del 30 al Teatro Verdi di Montecatini. Fitta la lista delle date di dicembre: il 4 al Teatro Augusteo di Napoli, l’11 al Teatro Brancaccio di Roma, il 15 al Teatro degli Arcimboldi di Milano, il 23 al Gran Teatro Geox di Padova.

Aggiornato il 02 novembre 2023 alle ore 09:41