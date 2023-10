Zucchero: cittadinanza onoraria della città di Reggio Emilia

Nella giornata di oggi, Zucchero (Adelmo) Fornaciari riceverà la cittadinanza onoraria di Reggio Emilia. A consegnargliela sarà il sindaco Luca Vecchi, in pieno accordo con tutto il Consiglio comunale e del suo presidente Matteo Iori. Zucchero diventerà cittadino di Reggio Emilia “per l’alto contributo offerto alla musica italiana, per il profondo legame con il territorio reggiano che risuona in molti testi delle sue canzoni, toccando le vette di un indiscusso successo nazionale e internazionale”.

Oggi è inoltre l’ultimo giorno di programmazione in oltre 300 sale cinematografiche per il film-documentario “Zucchero - Sugar Fornaciari”, per la regia di Valentina Zanella e Giangiacomo De Stefano. Il docufilm (una produzione K+, in collaborazione con Adler Entertainment e Ela Film, distribuito da Adler Entertainment. In collaborazione con Zucchero & Fornaciari Music S.r.l. e Regione Emilia-Romagna) trascina lo spettatore in un viaggio emozionante attraverso la vita straordinaria di Zucchero, grazie anche alle sue parole ed alla testimonianza diretta di suoi colleghi e amici come Bono, Sting, Brian May, Paul Young, Andrea Bocelli, Salmo, Francesco Guccini, Francesco De Gregori, Roberto Baggio, Jack Savoretti, Don Was, Randy Jackson e Corrado Rustici. Questo “viaggio dell’anima” ci permette di andare oltre il semplice ritratto di un musicista di successo, facendoci immergere nei dubbi e nelle fragilità dell’uomo. Grazie alle immagini provenienti dagli archivi privati di Zucchero e dal suo ultimo e trionfale tour mondiale, il World Wild Tour, il documentario ci offre uno sguardo intimo e profondo nella vita dell’artista emiliano che durante il corso della sua carriera ha venduto oltre 60 milioni di dischi, di cui 8 milioni con l’album Oro, incenso & birra.

Super impegnato Zucchero, alle prese anche con la preparazione del suo tour 2024 intitolato Overdose d’Amore World Tour, che si aprirà con 3 date alla Royal Albert Hall di Londra il 30 marzo, il 31 marzo e il 1° aprile 2024. Il tour si sposterà poi in Danimarca, Svezia, Norvegia, Finlandia, Estonia, Lettonia, Lituania, Islanda, Bulgaria e altri Paesi ancora da definire, per poi giungere in Italia con tre eventi negli stadi italiani: il 27 giugno allo stadio Dall’Ara di Bologna, il 30 giugno allo stadio Franco Scoglio di Messina ed il 4 luglio allo stadio San Siro di Milano.

Aggiornato il 27 ottobre 2023 alle ore 17:02