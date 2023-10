Nuovo album dei Rolling Stones intitolato “Hackney Diamonds”

La band inglese che è stata da sempre considerata acerrima rivale dei Beatles, continua a scalare le vette delle classifiche internazionali grazie al singolo intitolato Angry, che vede Mick Jagger, all’alba dei suoi 80 anni, in perfetta forma vocale e fisica. Il rock dei Rolling Stones non sembra affatto soffrire l’usura del tempo. Anzi, esso si arricchisce anche di collaborazioni artistiche solo alcuni anni fa letteralmente impensabili.

Hackney Diamonds (questo il titolo del nuovo album) racchiude 12 tracce registrate tra gli Electric Lady Studios e gli Hit Factory/Germano Studios di New York, gli Henson Recording Studios di Los Angeles, i Metropolis Studios di Londra ed i Sanctuary Studios di Nassau (Bahamas). Hackney Diamonds esce sul mercato a distanza di 18 anni dall’ultimo lavoro in studio intitolato A Bigger Bang, impreziosendosi della presenza di Lady Gaga e Stevie Wonder nel singolo Sweet Sound Of Heaven. Charlie Watts (storico batterista del Rolling venuto a mancare nell’agosto 2021) è presente nei due brani Mess It Up e Live By The Sword. In Get Close e Live By The Sword si può ascoltare il pianoforte di Elton John. In questo album si è anche realizzato quello che i fans delle due band rivali non avrebbero mai potuto immaginare, ossia la collaborazione tra i Rolling Stones e l’ex Beatles Paul McCartney, il quale nel brano Bite My Head Off si diletta con il suo basso.

Aggiornato il 19 ottobre 2023 alle ore 16:01