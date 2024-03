Sorteggi Uefa: male per le italiane, bene la Fiorentina

Oggi a Nyon, in Francia, si sono tenuti i sorteggi che hanno deciso i Quarti di Finale delle competizioni internazionali di calcio della Uefa. In Champions League, eliminate le ultime due italiane in corsa – ovvero Lazio e Inter – il livello è ormai altissimo. l’Arsenal dovrà vedersela con il Bayern Monaco, l’Atletico Madrid con il Borussia Dortmund, il Real Madrid con il Manchester City e, dulcis in fundo, il Paris Saint-Germain con il Barcellona. Questi scontri diretti di altissimo prestigio sono in programma per il 9-10 aprile (andata) e per il 16-17 aprile (ritorno).

Adesso, bisogna passare in Europa League per iniziare a leggere il nome di qualche squadra italiana. Tre delle otto qualificate ai Quarti di Uel infatti provengono dalla Serie A, continuando la striscia positiva di presenza del nostro campionato nelle competizioni europee. La Roma è passata sul Brighton di Roberto De Zerbi con un risultato aggregato di 4-1, il Milan sullo Slavia Praga con un aggregato di 7-3 e l’Atalanta è riuscita a sconfiggere lo Sporting Lisbona per 3-2, considerando andata e ritorno. Ma i sorteggi sono stati a dir poco inclementi per le compagini azzurre. Fernando Llorente, incaricato di pescare gli accoppiamenti, ha “trattato male” quel’Italia che tanto lo ha acclamato. Dalle urne di Nyon è uscito un “derby” – fra mille virgolette – tra Roma e Milan, mentre Gian Piero Gasperini che faticando è arrivato – con merito – ai Quarti si è visto accoppiare con l’inferocito Liverpool di Jürgen Klopp. Il sorteggio dell’attaccante spagnolo (al quale non va addossata nessuna colpa, chiaramente) non sorride neanche al ranking Uefa, visto che le proiezioni strizzano l’occhio a una finale anglo-tedesca (Bayer Leverkusen-Liverpool).

Infine la Fiorentina, l’ultima italiana impegnata in una competizione europea, è stata fortunata nei sorteggi della Uefa Conference League. Dopo aver pareggiato al ritorno 1-1 con il Maccabi Haifa – portato il risultato totale sul 5-4 a favore dei viola – la squadra di Vincenzo Italiano ha pescato il Viktoria Plzen, una delle “abbordabili” delle final eight. Il big match di conference tra Aston Villa e Lilla si trova dalla parte opposta del tabellone, in compagnia di Olympiakos e Fenerbahçe. Dopo la vittoria in Finale sfumata contro il West Ham l’anno scorso, ora i gigliati possono crederci di nuovo.

Aggiornato il 15 marzo 2024 alle ore 16:53