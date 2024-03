Djokovic eliminato da Indian Wells, strepitoso Luca Nardi

Luca Nardi ha fatto segnare, prepotentemente, il suo nome nella storia del tennis. Il 20enne di Pesaro ha battuto Novak Djokovic nei Sedicesimi di Finale del torneo Indian Wells Masters, in California. Il tennista azzurro è riuscito a sconfiggere Nole in tre set per 6-4, 3-6, 6-3 dopo due ore e 22 minuti di gioco. Erano 16 anni circa – dal 2008 – che il serbo non perdeva contro un atleta fuori dalla top 100 della classifica Atp. Nardi, per l’esattezza, occupa il 123° posto nel ranking. O meglio, occupava, perché con l’accesso garantito agli Ottavi di Indian Wells il pesarese è volato al 96° posto in classifica.

“Sono senza parole. Io ho la foto di Novak nella mia camera”, ha esordito così il classe 2003 nelle interviste post-partita. Luca Nardi non si aspettava di battere il suo idolo, già essere in campo era qualcosa di speciale. “Djokovic è il mio mito – ha confessato quasi dispiaciuto l’atleta azzurro – Fino a stasera non mi conosceva nessuno”, ha scherzato davanti alle telecamere. “Jannik Sinner Mi ha spinto tantissimo in allenamento, non mi aspettavo di vincere”, ha riassunto così Nardi il suo match contro il numero uno al mondo. “Ha meritato di vincere. Sono rimasto più sorpreso dal mio livello. Il mio livello era davvero, davvero pessimo”, ha invece ragionato il 36enne serbo.

A donare più lustro all’impresa del tennista italiano, è il fatto che Luca sia entrato nel tabellone – dopo essere stato eliminato nelle qualificazioni da David Goffin – da Lucky loser. Una condizione che si potrebbe tradurre, in gergo sportivo, come Wild card: infatti Tomás Martín Etcheverry, testa di serie del torneo, ha dovuto abbandonare in seguito ad un infortunio al polpaccio destro che lo ha costretto al forfait. Al suo posto, è stato “pescato” Luca Nardi. Il pesarese adesso dovrà vedersela con Tommy Paul agli Ottavi di Finale, numero 17 del ranking Atp e uno dei tennisti a stelle e strisce più in forma del momento. Il classe 1997 giocherà in casa, e per Nardi sarà un match molto difficile. Certo è che, dopo aver sconfitto Djokovic, nella testa del 20enne italiano tutto sembra possibile.

Aggiornato il 12 marzo 2024 alle ore 16:46