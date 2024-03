Tre vittorie su quattro italiane in Europa. E il ranking Uefa ringrazia. La Roma, il Milan e la Fiorentina hanno vinto la partita di andata degli Ottavi di finale nelle rispettive competizioni europee, siglando ciascuna quattro reti, mentre un’ottima Atalanta si è dovuta accontentare di un pareggio per 1-1 contro i portoghesi dello Sporting Lisbona nella partita di mercoledì. In gol per la Dea l’attaccante azzurro Gianluca Scamacca. Nella speciale classifica dell’Union of European football associations per le Nazioni più “forti” dei tornei internazionali, l’Italia occupa al momento la prima posizione, e grazie alle tre vittorie di ieri ha staccato ulteriormente la Germania seconda classificata. In palio c’è un ulteriore slot per partecipare alla Champions League dell’anno prossimo, corrispondente con il quinto posto in Serie A (attualmente della Roma).

Proprio i capitolini, contro il Brighton di Roberto De Zerbi, hanno messo in campo forse la migliore prestazione degli ultimi anni, annullando la squadra di Premier League e imponendosi con un secco 4-0 allo Stadio Olimpico, che ha fatto registrare il 50esimo sold out consecutivo. Nel primo tempo hanno segnato le stelle dei giallorossi Paulo Dybala e Romelu Lukaku, mentre nella seconda frazione di gara è toccato ai leader Gianluca Mancini e Bryan Cristante. Un risultato “gonfiato dagli episodi”, secondo la lucida analisi di mister Daniele De Rossi, che è rimasto con i piedi per terra e ha ricordato che comunque i Seagulls, al ritorno, entreranno in campo per ribaltare il risultato.

Il Milan invece ha vinto, soffrendo, per 4-2 contro lo Slavia Praga a San Siro. I cechi sono riusciti in 10 uomini a fare due gol a Mike Maignan, complice l’espulsione di El Hadji Malick Diouf, ma i rossoneri si sono appellati alla loro fase offensiva facendo gonfiare per quattro volte la rete avversaria. Ma Stefano Pioli può ritenersi tutto sommato soddisfatto, visto che andrà a Praga con due gol di vantaggio sullo Slavia.

In Conference League invece, la Fiorentina è la squadra italiana che ha sofferto di più, sul campo – si fa per dire, visto che il match si è giocato ad Istanbul per motivi di sicurezza – di un avversario forte come quello del Maccabi Tel Aviv. I viola si sono fatti rimontare dalla compagine israeliana, per poi trovare il pareggio del 3-3 con un’azione da PlayStation finalizzata da Rolando Mandragora e, allo scadere dei cinque minuti di recupero, il gol del vantaggio di Antonín Barák.

Infine, sono stati dodici i gol segnati dalle squadre di Serie A in questo giovedì europeo, da dividere in parti uguali tra giallorossi, nerazzurri e gigliati. Il ritorno degli Ottavi di finale di Europa e Conference League si giocherà tra una settimana e, chi più chi meno, tutte le partecipanti italiane – fatta eccezione per l’Atalanta – si presenteranno al cospetto degli avversari con un bel margine di vantaggio. Il livello si sta alzando.

