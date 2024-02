L’altra Europa, i sorteggi per le italiane

Il calcio infrasettimanale non è solo Champions League, la competizione che tiene impegnate le prime della classe tra cui Inter, Lazio e Napoli. Oggi a Nyon si sono tenuti i sorteggi che hanno deciso gli abbinamenti per gli Ottavi di finale di Europa League e di Conference League, le competizioni cadette del circuito Uefa. Al sorteggio francese hanno avuto accesso solamente le squadre che hanno superato – in due match, andata e ritorno – gli spareggi (o Sedicesimi) tra le seconde classificate del proprio girone e le terze “scivolate” dalla competizione superiore. Ad esempio, le squadre che sono retrocesse dalla Champions League hanno giocato lo spareggio contro le seconde d’Europa, mentre le retrocesse di questa competizione si sono scontrate con le seconde dei Gironi di Conference.

Sono Milan, Roma, Atalanta e Fiorentina le quattro squadre italiane che hanno preso parte al toto-nomi di Nyon, sperando che la sorte porti con se un abbinamento “clemente”. Anche se, si sa, in Europa non esistono partite facili, possono sicuramente sorridere i rossoneri di Stefano Pioli: i diavoli hanno pescato lo Slavia Praga, che ha battuto a sorpresa – e in rimonta – il Galatasaray negli spareggi. Se il Milan giocherà come nella partita di andata contro il Rennes, non avrà nulla da temere. Se invece la squadra cecoslovacca si ripeterà come nel secondo episodio contro i turchi, allora per la milanese sarà un Ottavo combattuto.

Discorso diverso va fatto per Atalanta e Roma. I bergamaschi hanno estratto lo Sporting Lisbona, mentre i giallorossi il Brighton di Roberto De Zerbi. La squadra romana e la Dea sono state decisamente meno fortunate dei colleghi di Milano, ma comunque sono riuscite ad evitare le “bestie nere” della competizione, ovvero il Liverpool e il Bayer Leverkusen. La squadra portoghese è abituata a vagare nei corridoi della Champions e dell’Europa League, senza mai però riuscire a vincere un titolo internazionale (a parte una Coppa delle Coppe nel 1963-1964). Il Brighton invece è alla sua prima partecipazione in assoluto a una coppa europea, dopo un’ottima annata in campionato a firma De Zerbi. Sul piano fisico e della preparazione atletica, i Seagulls dovrebbero essere avvantaggiati rispetto ai giallorossi, che dalla loro hanno degli interpreti più esperti e abituati a questi palcoscenici internazionali. Nel compenso, Atalanta e Roma giocheranno degli Ottavi decisamente equilibrati.

Infine, lato Conference League la Fiorentina – la finalista dell’anno scorso, sconfitta dal West Ham – è stata sorteggiata insieme al Maccabi Haifa. La gara di andata si giocherà, per ovvi motivi, in campo neutro a Budapest. La stella degli israeliani è l’attaccante Frantzdy Pierrot, ma a parte lui non ci dovrebbero essere tante altre insidie per i viola, che puntano ad archiviare la pratica ottavi in tempi brevi. Attenzione però, che quelli del Maccabi sono gli stessi che hanno sconfitto la Juventus di Massimiliano Allegri nel 2022, durante la fase a Gironi della Champions.

D’altronde le serate europee ci hanno insegnato che, spesso, la cosa migliore da fare con i pronostici è: stracciarli.

Aggiornato il 23 febbraio 2024 alle ore 04:59:54