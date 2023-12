“Grande e maledetta”: la serie Sky sulla Lazio del 1974

“Lazio 1974: grande e maledetta”: è questo il titolo della produzione di Sky Sport per celebrare il primo scudetto della squadra biancoceleste. Una miniserie in tre episodi, in onda su Sky Sport dal 5 gennaio 2024 e disponibile anche on demand e su Now. Si tratta di un progetto di Stefano De Grandis. La regia e la realizzazione sono a cura di Massimo Bomprezzi con Andrea Parini. Montaggio di Fabio Fiorentino e la consulenza editoriale di Guy Chiappaventi. Grafiche di Andrea Gilardi e Salvatore Allegrezza.

Un viaggio che torna indietro di cinquant’anni, dipingendo il percorso della compagine capitanata da Tommaso Maestrelli. Dall’inizio alla fine, dalla creazione fino al successo. Uno spogliatoio spesso catalogato alla sezione “polveriera”, però capace di trovare l’unità vincente al momento di entrare in campo. Così riporta il sito di Sky Sport, la collaborazione con la Lazio, “che ha coprodotto il documentario, ha consentito di lavorare su uno straordinario materiale d’archivio e su una documentazione inedita. Per la prima volta, grazie al club biancoceleste, sono state ritrovate e restaurate alcune immagini a colori girate all’epoca in video 8, dalla tribuna Tevere, che consentono di rivivere l’impresa di quei campioni non solo in bianco e nero, ma in una straordinaria veste nuova. A rendere ancora più speciale il racconto, le preziose testimonianze, più di trenta in tutto, non solo dei protagonisti di quella squadra, ma anche dei tanti testimoni che l’hanno vissuta, ad esempio il capitano non giocatore della prima Coppa Davis, Nicola Pietrangeli, il suo doppista Paolo Bertolucci, il figlio del Presidente della Repubblica Giancarlo Leone, l’attore Francesco Pannofino, allora tifoso e bibitaro allo stadio Olimpico, e gli avversari di allora, da Fabio Capello a Oscar Damiani e Ciccio Cordova. E poi i grandi protagonisti, tra i quali Giancarlo Oddi, Luigi Martini, James Wilson (figlio di Pino) e Massimo Maestrelli (figlio dell’allenatore), con un intervento del presidente di oggi, Claudio Lotito”.

Aggiornato il 20 dicembre 2023 alle ore 05:27:44