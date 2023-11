Aspettando Djokovic-Sinner

Dopo la straordinaria prova di forza contro Stefans Tsitsipas nel primo match delle Atp Finals (battuto in due set 6-4, 6-4) Jannik Sinner non potrebbe essere più pronto ad affrontare il numero uno al mondo Novak Djokovic, stasera alle 21. La partita più attesa del round-robin della competizione di Torino si giocherà nel girone verde, in cui sono presenti l’altoatesino, il serbo, il greco e il danese Holger Rune. Nole e Sinner sono al momento i due tennisti più in forma del circuito, ma il classe 2001 avrà dalla sua parte il pubblico di casa, con il tifo sugli spalti che stasera potrà fare la differenza.

Il numero 4 del ranking sogna ormai da tempo di battere Djokovic. Il più che simbolico “passaggio del testimone” è stato già rimandato tre volte, avendo Sinner perso i primi scontri diretti nel circuito. Oggi vincere sarebbe di vitale importanza, non tanto per il prestigio (comunque alto) delle Finals – seppure non facciano parte del circuito del Grande slam – ma per la consapevolezza dell’atleta azzurro. Ma la vera forza di Novak sta nel trovare certezze nell’incertezza, quindi il pubblico contro e l’anagrafica a favore dell’azzurro, potrebbero dare al serbo quel qualcosa in più per portare a casa la vittoria finale.

Il ritiro di Tsitsipas dopo tre game contro Rune ha complicato la vita dell’altoatesino, che ora per essere matematicamente qualificato alle semifinali dovrà battere due set a zero Djokovic, che finora è stato per il tennista italiano una montagna invalicabile. In caso di vittoria, Jannik giocherebbe contro Rune con la tranquillità di chi il girone l’ha già superato. In palio, ci sarebbero “solo” 200 punti Atp e un ulteriore premio in denaro. Se invece Novak la spuntasse su Sinner – in due o tre set – sarebbe sicuro di passare alle semifinali. Finora, il campo ha sempre dato ragione al serbo, ma dall’ultimo incontro fra i due atleti la consapevolezza mentale e la forma fisica di Jannik è cresciuta, e non poco. Appuntamento alle 21, con il fiato sospeso.

Aggiornato il 14 novembre 2023 alle ore 16:51