Scommesse, Zaniolo e Tonali lasciano Coverciano

Il vaso di Pandora scoperchiato dall’ex re dei paparazzi, Fabrizio Corona, sul caso scommesse nella Nazionale italiana fa aggiornare di continuo la lista dei calciatori coinvolti nel presunto scandalo. Dopo il centrocampista della Juventus Nicolò Fagioli, che si è autodenunciato – “ho fatto puntate su partite di calcio ma non sulle squadre dove giocavo”, avrebbe confessato il classe 2001 in Procura – è stato notificato ai giovani Sandro Tonali (in forza al Newcastle) e Nicolò Zaniolo (in prestito all’Aston Villa dal Galatasaray) un avviso di garanzia. Per il centrocampista della Juventus potrebbe arrivare il deferimento entro 15 giorni, ancora invece non si sa nulla sul grado di coinvolgimento degli altri due giovani calciatori, che hanno prontamente lasciato il ritiro a Coverciano, dove la Nazionale azzurra si sta preparando alla partita contro Malta valevole per le qualificazioni all’Europeo 2024.

“La Federazione comunica che, nel tardo pomeriggio di oggi, la Procura della Repubblica di Torino ha notificato atti di indagine ai calciatori Sandro Tonali e Nicolò Zaniolo, attualmente in raduno con la Nazionale presso il Centro Tecnico Federale di Coverciano” ha scritto in un comunicato la Figc. “A prescindere dalla natura degli atti – continua il testo – ritenendo che in tale situazione i due calciatori non siano nella necessaria condizione per affrontare gli impegni in programma nei prossimi giorni, la Federazione ha deciso di consentire il loro rientro presso i propri club, anche a tutela degli stessi calciatori”. "È giusto cercare di aiutarli a difendersi, poi la giustizia farà il suo percorso e se sono state commesse delle irregolarità è giusto pagare", queste le parole del mister azzurro Luciano Spalletti in relazione all'indagine che sta facendo tremare il calcio italiano.

I calciatori sono finiti nell’inchiesta quasi per caso, visto che le indagini della Procura di Torino riguardano in particolare la criminalità organizzata che potrebbe celarsi dietro alle puntate clandestine. La Polizia sta lavorando al caso ormai da qualche settimana, e la lista degli atleti coinvolti che militano in massima serie sarebbe destinata ad allargarsi. Oggi, Corona ha annunciato che anche l'esterno della Roma Nicola Zalewski sarebbe finito nella lista degli osservati speciali.

