Perché scegliere l’Irlanda come meta delle prossime vacanze estive?

Nell’immaginario collettivo il concetto di vacanza estiva è spesso associato a distese di sabbia dorata, acque cristalline e cocktail da sorseggiare in riva al mare. Ovviamente questa è solo una delle miriadi di possibili declinazioni di una vacanza, visto che il mondo è pieno di mete pazzesche che hanno da offrire qualcosa di diverso rispetto al mare. Come avrete già intuito dal titolo, ci riferiamo all’Irlanda, una terra fiera e magnifica, ricca di scorci affascinanti e caratterizzata da una cultura di grande valore, sia storico che sociale. È anche uno dei Paesi più rappresentativi in termini di arte della distilleria e, proprio per questo, merita tutta la nostra attenzione quando ci accingeremo a prenotare il prossimo viaggio. Scopriremo che l’Irlanda ha davvero tanto da offrire e, magari, torneremo a casa con una bella bottiglia di Jameson Irish Whiskey come souvenir, uno dei prodotti più tipici e rinomati dell’isola.

Un’incredibile varietà di meraviglie naturali

L’Irlanda è un Paese che sfoggia una natura selvaggia e mozzafiato in ogni dove. Tra le principali attrazioni naturalistiche non possiamo non menzionare le leggendarie scogliere di Moher, famose per i suoi dirupi a strapiombo sul mare. Da qui l’immensità dell’Atlantico si estende all’orizzonte, mentre gli uccelli marini volteggiano nell’aria e l’odore salmastro risale i nostri recettori olfattivi arrivando fino all’anima. L’isola è punteggiata anche da montagne maestose, colline verdi ondulate, laghi incantevoli e valli pittoresche. I parchi nazionali, come il Parco Nazionale di Killarney e il Parco Nazionale di Connemara, sono i luoghi ideali in cui trovare un po’ di ristoro in mezzo al verde e riconnettersi con la natura.

La cultura irlandese: dal trifoglio al whiskey

Le radici celtiche profonde avvolgono l’isola in un alone di fascino. Questa eredità si riflette in simboli come la croce celtica e il famoso trifoglio (shamrock), noto emblema irlandese. La storia irlandese è ricca di racconti di leggende e miti, come quelli degli elfi e delle creature magiche. Queste storie affascinanti fanno parte dell’immaginario collettivo dell’Irlanda e lo rendono un luogo intriso di fascino e mistero. Per arricchire ulteriormente un viaggio da queste parti, infine, non possiamo tralasciare l’opportunità di degustare il whiskey irlandese, scoprendo più da vicino l’arte della distilleria locale. Come dicevamo poc’anzi, uno dei prodotti più apprezzati a livello globale è il Jameson, diventato ben presto simbolo dell’artigianalità irlandese nel mondo dei distillati. Questo whiskey si distingue per la sua morbidezza e complessità, grazie all’uso di cereali selezionati e all’invecchiamento in botti di legno. Una visita a una distilleria di whiskey in Irlanda ti permetterà di scoprire il processo di produzione e degustare quello che, per molti, è stato insignito del riconoscimento di “nettare d’oro”.

Una vacanza memorabile

Vivere una vacanza in Irlanda è un’esperienza indimenticabile che combina la bellezza naturale, la ricca storia culturale e la grande arte della distilleria. Tra scogliere impervie, montagne imponenti, elfi e whiskey deliziosi, il tempo sembrerà scivolare via. Forse non ci sono parole adatte a descrivere al meglio cosa aspettarsi da un viaggio in Irlanda perché non renderebbero giustizia all’esperienza che vi appresterete a vivere. Chi ci è stato, vorrà tornare. Chi non ci è mai stato, dovrebbe partire.

Aggiornato il 13 marzo 2024 alle ore 09:39