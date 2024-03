L’8 marzo tra libertà e costume per raccontare l’eccellenza italiana

Una serata di festa, dove la premiazione ai 50 anni di carriera di Gianni Belfiore – che oltre ad aver scritto canzoni indimenticabili per Julio Iglesias, ha dato vita a testi che hanno esaltato l’identità femminile – aprirà un magnifico percorso di omaggi musicali tutti al femminile, ricordando la prima cantante folk italiana, la ribelle Rosa Balistreri e l’iconica Raffaella Carrà, ambedue rappresentanti del cambiamento femminile nel sociale e nel costume del nostro Paese. Diversi, nel corso dell’evento, saranno le testimonianze, i contributi visual, le esposizioni e i ricordi di tutto l’ineguagliabile entourage che ha ruotato attorno ad un’artista di spessore come la nostra amata Raffaella.

A seguire, l’esibizione della cantautrice ed interprete, Marilisa Ungaro, con alcuni successi di Rosa Balistreri. Per concludere il live show dei “Passo Carràbile”, che riproporranno la carriera di Raffaella nei suoi punti più salienti, con musica eseguita dal vivo e coreografie realizzate da Claudio Galassi e Andrea Piscello con il corpo di ballo delle Purple Hearts. Ospite d’onore sarà proprio il Maestro Gianni Belfiore, che verrà premiato dalle istituzioni. Durante la serata interverranno Adriana Pannitteri, giornalista ed autrice del libro “La ragazza perfetta” e Marco Vittiglio, giornalista, critico musicale e televisivo.

Massimiliano Lanti del “Fanclub Official Raffaella Carrà”, racconterà aneddoti, fatti e curiosità della grande artista esponendo “chicche” della sua collezione privata. Un’esposizione visiva creata appositamente per l’evento e realizzata grazie alle immagini di Marietta Saglio, fotografa di ufficiale di Raffaella Carrà, ed al materiale inedito proveniente dalle collezioni private dei familiari che hanno collaborato con l’artista, impreziosirà il racconto delle “eccellenze italiane”. Inoltre, l’artista Cristiano Cascelli, presenterà la sua opera realizzata in esclusiva, dedicato a Raffaella Carrà. Sara presente la compagnia di ballo “Anthea Tribe”.

I proventi dell’evento saranno devoluti all’associazione Acmid-Donna onlus, che si occupa di difendere le donne vittime di violenza.

I Passo Carràbile, la band: Simona Paolucci, Emanuele Carradori, Angelo Magnifico, Matteo di Mambro, Fabio Penna. I Passo Carrabile, sezione danza: Claudio Galassi, Andrea Piscello con la partecipazione delle Purple Hearts. Inoltre sono stati invitati: Barbara Boncompagni, Benedetta Bracardi, Raffaella De Gregorio, Teresa D’Antonio Ormi, Adriana Pannitteri, Cinzia Perreca, Marinetta Saglio, Franco Bonanno, Federico Capranica, Enrico Ruggeri, Red Ronnie, Marco Vittiglio. Regia: Alessio Papi.

Aggiornato il 08 marzo 2024 alle ore 20:56