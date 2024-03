Medicina a Km 0

“Medicina a Km 0” questo mercoledì ospita il professor Antonio Cascio, direttore dell’Unità Operativa di Malattie Infettive e Tropicali presso il Policlinico Giaccone di Palermo e Direttore del Centro regionale di Aids.

Il professore ci ha chiarito molti aspetti del virus respiratorio sinciziale (Vrs), la cui variante umana è causa di infezioni delle basse vie respiratorie nell’infanzia, come la bronchiolite, specie nei primi mesi di vita e la polmonite. Molti bambini contraggono questo virus entro i primi quattro anni di vita e il contagio non rende immuni, ci si può riammalare, seppur in forma lieve. “I sintomi ‒ spiega il professore ‒ ricordano quelli del raffreddore: otite, faringite, tosse, rinorrea, rifiuto del cibo”.

Nelle scorse settimane una epidemia di Vrs ha messo a dura prova i sistemi sanitari di Cina, Usa e diversi paesi europei come la Francia, dove i letti degli ospedali pediatrici sono risultati insufficienti. La bronchiolite virale è molto contagiosa, ogni bambino che la contrae è molto infettante. Si ritiene che il contagio possa essere collegato anche alla frequentazione dell’asilo nido, ma anche a fattori ambientali come fumo, inquinamento, basse temperature e allattamento artificiale.

