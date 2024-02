Un manuale, dalla A alla Z, che invita a riflettere sul mondo e sugli esseri umani. Lisa Di Giovanni e Maura Ianni sono le autrici di Libere spudorate sinapsi alfabetiche, edito da Jolly Roger edizioni, un libro da tenere sul comodino, strutturato come una sorta di guida alfabetica per portare il lettore, attraverso l’arte e il sogno, a concretizzare quello che spesso rimane nella fantasia.

Attraverso un linguaggio semplice, diretto e fruibile, facile quindi da memorizzare, dopo un breve testo legato alla lettera di riferimento si arriva alla “sinapsi spudorata” che intende stuzzicare chi legge contribuendo a quella che può essere definita una alfabetizzazione psicologica, mirata a smuovere le coscienze delle persone.

Presentato a Roma l'8 febbraio, il manuale delle due autrici, ritratte in copertina da Gianni Giudici sotto forma di manga, mira ad accompagnare il lettore in un percorso emozionante volto alla riflessione e alla cura di sé stessi, proprio come la stessa Maura Ianni – tutti i venerdì sulle pagine de L’Opinione – intende guidarci con la rubrica “Il Vocabolario della Felicità”, attraverso un viaggio fatto di gioia e consapevolezza.

(*) Libere Spudorate Sinapsi Alfabetiche di Maura Ianni e Lisa Di Giovanni, edizioni Jolly Roger, illustrazione di Gianni Giudici, pagine 98, 15 euro

Aggiornato il 22 febbraio 2024 alle ore 05:10:57