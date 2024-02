“Una volta l’uomo si adattava al clima. Oggi invece pensano di averlo cambiato e di cambiarlo, come novelli danzatori della pioggia. La transizione energetica di cui tanto straparlano non è un’innovazione tecnologica. Nessuno ha inventato il motore ad acqua. Semplicemente pensano di dare al mondo tutta l’energia che gli serve con dei mulini a vento. Di acciaio e cemento, ma pur sempre mulini. Funzionerà? Ovviamente no! Ma se non serve a nulla allora serve a qualcos’altro. Infatti, mica vogliono farti acquistare l’auto elettrica. Vogliono proprio che tu l’auto non ce l’abbia. Ed il bello è che lo scrivono pure! Ma i piani ben riusciti funzionano solo nei film. È questa la buona notizia!”.

Questa la sinossi di presentazione del libro scritto da Fabio Dragoni edito da Il Timone e intitolato “Per non morire al verde”, che domani verrà presentato a Roma (alle 18) nella Sala Einaudi della Confedilizia con la partecipazione di Giorgio Spaziani Testa (presidente della Confedilizia) e Carlo Lottieri, professore all’Università di Verona. A moderare l’incontro saràil giornalista Enrico Salvatori.

(*) Per non morire al verde di Fabio Dragoni, edizioni Il Timone, pagine 248, 16 euro

Aggiornato il 21 febbraio 2024 alle ore 01:57:51