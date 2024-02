Attentato di Bruxelles: perquisizioni in Italia

Misure e perquisizioni dei Ros dei carabinieri e della Digos di Bologna. Accertamenti in corso in merito alla rete di contatti di Abdessalem Lassoued, tunisino, autore dell’attentato a Bruxelles dello scorso 16 ottobre. Diciotto le persone finite sotto la lente di ingrandimento. I soggetti in questione sono di origine nordafricana e dimorano in varie province dello Stivale: Bologna, Brescia, Como, Fermo, Ferrara, Lecco, Macerata, Teramo, Palermo, Perugia, Roma, Torino, Trento, Udine.

Lassoued, per la cronaca, uccise due svedesi che si trovavano a Bruxelles per la partita Belgio-Svezia e successivamente, dopo un lungo inseguimento, cadde poi sotto i colpi della polizia la sera stessa. Aveva vissuto in Italia dal 2012 e il 2016 (venne identificato a Bologna). I destinatari dei provvedimenti, appartenenti alla cerchia virtuale di Abdessalem Lassoued, a quanto pare, risulterebbero titolari di profili social con “contenuti tipici degli ambienti dell’estremismo di matrice confessionale”. Le misure sopracitate prendono corpo dagli “approfondimenti investigativi” in seguito all’attentato e da una serie elementi acquisiti dai canali di cooperazione internazionale, iniziati da subito con la Polizia belga ed Europol, che hanno permesso di focalizzare l’attenzione sui contatti mantenuti nello Stivale dall’attentatore.

