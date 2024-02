Medicina a Km 0

Ospite di Medicina a Km 0 di questo mercoledì è la professoressa Annamaria Colao, Ordinario di Endocrinologia e Malattie del metabolismo all’Università Federico II di Napoli e Cattedra Unesco per l’Educazione alla Salute e allo Sviluppo sostenibile.

La professoressa Colao, che è nella classifica top delle scienziate migliori al mondo, ha parlato del diabete mellito di tipo 1 e di tipo 2. Ha evidenziato le cause e i sintomi e ha spiegato quanto possa essere subdola talvolta questa malattia.

L’aumento della diuresi, della sete e dell’appetito e nei casi più gravi lo stato confusionale e la perdita di coscienza, sono indicatori di questa malattia che si può prevenire, se c’è familiarità, in caso di diabete di tipo 2 ma non nel caso del tipo 1. Basta praticare attività fisica costante e un’alimentazione corretta, una dieta di tipo mediterraneo povera di grassi e con pochi carboidrati. Il peggior nemico del diabete comunque è la sedentarietà. Migliorare lo stile di vita, includendo attività fisica aerobica di moderata intensità per almeno trenta minuti al giorno e la perdita di peso corporeo, riduce sensibilmente l’incidenza del diabete.

Nel nostro Paese tre milioni di persone soffrono di diabete. Il tipo 2 è il più diffuso.

Aggiornato il 14 febbraio 2024 alle ore 04:22:33