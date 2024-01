Esame di maturità: sarà come l’anno scorso

Il 100 non fa cultura e il 60 non fa paura. Ieri è iniziato il conto alla rovescia che porterà all’esame di maturità del 2024, con la pubblicazione delle materie della seconda prova. L’esame di Stato, che è sempre stato oggetto di film, serie tivù e canzoni, “ha un valore fondamentale, anche simbolico, nel percorso di crescita di ogni ragazza e ragazzo” ha spiegato il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara. “È infatti un momento di svolta nel percorso personale e formativo – ha continuato il titolare del Ministero – l’esperienza scolastica si conclude e si è chiamati a decidere sul proseguimento dei propri studi o sull’ingresso nel mondo del lavoro”.

Le modalità di svolgimento delle prove scritte e orali saranno uguali a quelle dell’anno scorso, ma la vera novità è il ruolo che svolgeranno i docenti orientatori. Queste figure, in collaborazione con il gruppo docenti della classe, “potranno aiutarli (gli studenti, ndr) a compiere scelte consapevoli, alla luce delle inclinazioni dei ragazzi e dell’offerta formativa successiva, università o Itis, ma anche dell’offerta occupazionale del territorio”, ha precisato il ministro dell’Istruzione. “Una figura, quella del docente orientatore, che abbiamo fortemente voluto perché la scuola sia sempre più vicina ai propri ragazzi nella costruzione del loro futuro”, ha concluso Giuseppe Valditara.

Il tema in classe – o prima prova – è in programma per il 19 giugno; poi la seconda prova, che varia a seconda di quale istituto superiore si frequenti e infine il colloquio orale, che “ha l’obiettivo di accertare il conseguimento del profilo educativo, culturale e professionale della studentessa e dello studente”, come spiega il Ministero dell’Istruzione. Dulcis in fundo, ieri alle 13 sono uscite le materie della seconda prova: greco per il liceo classico, matematica per lo scientifico, lingua e cultura straniera tre per il linguistico, scienze umane per il liceo delle scienze umane, discipline progettuali caratteristiche dei singoli indirizzi per il liceo artistico, teoria analisi e composizione per il liceo musicale e infine tecniche della danza per il liceo coreutico. Agli istituti tecnici invece, è uscita economia aziendale per l’indirizzo amministrazione, finanza e marketing; discipline turistiche e aziendali per il turistico; topografia per l’indirizzo costruzioni, ambiente e territorio; sistemi e reti per l’indirizzo informatica e telecomunicazioni; progettazione multimediale all’indirizzo grafica e comunicazione e trasformazione dei prodotti per l’istituto agrario.

Aggiornato il 30 gennaio 2024 alle ore 04:04:35