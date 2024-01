Gli ecoattivisti contro le opere d’arte

L’attacco è stato sferrato contro il quadro più famoso al mondo. Il lancio di zuppa di zucca contro la Gioconda di Leonardo da Vinci al Louvre di Parigi è solo l’ultimo di una serie di blitz portati a termine contro opere d’arte di inestimabile valore da parte dei cosiddetti ecoattivisti. Lamentano il fatto che gli amanti dell’arte siano più preoccupati dei dipinti che del destino del pianeta. Sono numerosi i casi hanno fatto notizia avvenuti negli ultimi due anni. Nell’ottobre 2022, due attivisti del gruppo Just Stop Oil hanno svuotato lattine di zuppa di pomodoro sul vetro di protezione dei Girasoli di Vincent van Gogh, alla National Gallery di Londra. Un mese dopo, gli attivisti del gruppo Last Generation hanno spruzzato zuppa di piselli su un altro Van Gogh, Il seminatore, a Roma. Anche il dipinto, esposto dietro un vetro, non ha subito danni. Nell’ottobre 2022, i manifestanti del ramo tedesco di Last Generation hanno lanciato una poltiglia contro un Claude Monet, Les Meules (I pagliai), appeso in un museo a Potsdam. Anch’esso era protetto da un vetro.

Nel giugno 2023, gli attivisti di Stoccolma hanno imbrattato di vernice rossa e incollato le mani sul vetro che ricopriva un’altra delle opere dell’impressionista francese, Il giardino dell’artista a Giverny, in un museo svedese. Nell’ottobre 2022, un uomo nella città olandese dell’Aia ha incollato la sua testa al vetro che proteggeva la Ragazza con l’orecchino di perla di Johannes Vermeer nel Museo Mauritshuis. Un secondo attivista vi ha versato sopra della zuppa di pomodoro. Nel novembre 2022, due attivisti di Extinction Rebellion hanno incollato ciascuno una mano sulle cornici di due dipinti del maestro spagnolo Francisco Goya nel Museo del Prado di Madrid. La protesta non ha danneggiato nessuno dei due dipinti. Nell’aprile 2023, gli attivisti per il clima hanno attaccato una famosa scultura in cera di Degas, La petite danseuse de quatorze ans (Piccola ballerina, 14 anni), in un museo di Washington, imbrattando il suo involucro di plexiglas con vernice rossa e nera. Nel novembre 2023, i manifestanti di Just Stop Oil hanno fracassato con dei martelli la copertura di vetro di un dipinto di Diego Velazquez, La Venere di Rokeby alla National Gallery di Londra. Hanno detto di essersi ispirati al lavoro di una suffragetta che tagliò il dipinto all’inizio del XX secolo.

