Packaging alimentare: l’importanza della personalizzazione

Con l’espressione packaging alimentare ci si riferisce a tutti quei prodotti, realizzati coi materiali più svariati, che servono a contenere, proteggere e anche a presentare i vari prodotti alimentari. Se è vero che lo scopo principale del packaging degli alimenti è funzionale, ovvero quello di garantire l’integrità e la sicurezza dei cibi, è altrettanto indiscutibile che esso abbia assunto un’importanza sempre maggiore come strumento strategico per il marketing aziendale.

In effetti, il mercato attuale è diventato sempre più competitivo e per un’azienda diventa cruciale sfruttare tutte le possibilità per catturare l’attenzione dei consumatori distinguendosi dai concorrenti di settore. Una di queste possibilità è quindi la personalizzazione del packaging; quest’ultimo è spesso infatti il primo punto di contatto tra i consumatori finali e i prodotti. Una confezione personalizzata può spesso fare la differenza perché si distingue nettamente tra quelle più “anonime” e standardizzate; in altri termini, tende a catturare l’attenzione del potenziale acquirente. A questo riguardo, per ciò che concerne il settore alimentare, un materiale tra le altre caratteristiche presenta un forte grado di personalizzazione è sicuramente il vetro che tra l’altro si caratterizza per la sua resistenza agli agenti esterni e per essere inodore e insapore. Con tale materiale si possono realizzare diversi tipi di contenitori fra cui bottiglie per il vino, bottiglie per olio, bottiglie per sciroppi e per distillati, vasi per alimenti, barattoli di ogni tipo. Scegliere il vetro significa quindi scegliere un materiale che unisce funzionalità, versatilità ed esigenze di marketing.

COSA SIGNIFICA PERSONALIZZARE UN PACKAGING ALIMENTARE IN VETRO?

Personalizzare un packaging significa sostanzialmente creare un design che permetta al prodotto di distinguersi dalle altre proposte che si trovano sul mercato, ideare qualcosa “su misura” che unisca praticità e originalità. È importante quindi per un’azienda che intenda agire in questo senso, collaborare con un partner commerciale che la accompagni in tutte le fasi di progettazione del contenitore di vetro, che si tratti di bottiglie, vasi, vasetti, barattoli. La personalizzazione è un processo piuttosto complesso che richiede un giusto mix fra originalità del design, attenzione ai minimi dettagli, eleganza, tipo di prodotto e caratteristiche del materiale. È inoltre necessario prendere in attenta considerazione anche gli altri accessori, come per esempio i tappi o i coperchi che devono abbinarsi alla perfezione allo stile del contenitore.

VETRO: UN MATERIALE IDEALE PER IL CONFEZIONAMENTO DEGLI ALIMENTI

Sono molti i materiali che vengono utilizzati per il confezionamento degli alimenti, ma secondo una ricerca di alcuni anni fa commissionata da Assovetro (l’Associazione Nazionale degli Industriali del Vetro), la grande maggioranza dei consumatori predilige il vetro. Sono due le motivazioni alla base di questa scelta: una è relativa alla sicurezza, l’altra alla sostenibilità ambientale. Per quanto riguarda l’aspetto della sicurezza, è un dato di fatto che il vetro è una vera e propria barriera contro le contaminazioni: è isolante, impermeabile, inerte chimicamente, è resistente all’attacco degli acidi e non viene penetrato dai gas e per di più protegge il contenuto dagli sbalzi termici. C’è poi l’aspetto relativo alla sostenibilità ambientale; com’è noto a tutti il vetro è un materiale altamente ecosostenibile dal momento che è riciclabile al 100 per cento e per di più può essere riciclato infinite volte senza perdere le sue caratteristiche, cosa che non si può affermare a proposito di altri materiali.

