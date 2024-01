Medicina a Km 0

Questa settimana Medicina a Km 0 incontra il professor Nicola Montano, presidente eletto della Società Italiana di Medicina Interna (Simi) ed Ordinario di Medicina Interna all’Università degli studi di Milano.

Il professor Montano ha spiegato nel video all’interno di questo articolo di cosa si occupa la Medicina Interna, di tutte quelle patologie che vengono trattate dal punto di vista medico in contrapposizione alla chirurgia, ad esempio dei disturbi metabolici, reumatologici, autoimmuni, delle malattie cardiovascolari, le infezioni, le allergie e molte altre ancora.

La Medicina Interna si è evoluta in questi anni ed è al passo coi tempi malgrado i tagli economici, le borse di studio deserte, la carenza e la fuga del personale.

Abbiamo chiesto al professore qual è la nuova vocazione dei reparti di Medicina Interna ad alta e bassa intensità alla luce dei nuovi regolamenti europei e del fatto che in alcune regioni molti reparti a bassa intensità sono stati riconvertiti in lungodegenze.

Gli internisti nei loro reparti si fanno carico di una grossa fetta dei pazienti degli ospedali, circa il 70 per cento, che provengono dal Pronto soccorso e che sono in prevalenza anziani. Sappiamo che i Pronto soccorso sono al collasso e che il territorio non fornisce il supporto sufficiente per superare il problema. Così come le cure a casa non sono ancora a regime. Inoltre, da un’osservazione compiuta su questi pazienti, risulta che gli anziani non autosufficienti restano ricoverati una media di quattro giorni in più del dovuto nei reparti di Medicina Interna perché le famiglie non possono assisterli e anche perché non possono essere facilmente trasferiti nelle Rsa. Questo contribuisce notevolmente ad intasare i Pronto soccorso e tutta la linea di presa in carico.

Ricordiamo che il sesto punto del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr) narrava di una percentuale di fondi dedicati al Servizio domiciliare, ai non autosufficienti e agli anziani (misure sociosanitarie).

