Il make-up protagonista al World Beauty Celebrities

Si è svolta al Teatro Adriano di piazza Cavour in Roma, la prima edizione del World Beauty Celebrities la kermesse internazionale che ospita le live performance delle star mondiali del make-up, ideata dal noto beauty designer Raffaele Squillace, prestigiosa firma del made in Italy e prodotta da Global Fashion System.

La manifestazione, condotta da Janet De Nardis, ha visto come grande protagonista la star del make-up internazionale Stefan Subotic, che per l’occasione ha truccato la modella Beatrice Mazzoni. Arrivato da Belgrado per la prima volta in Italia, è riconosciuto a livello universale un mago del trasformismo estetico e del make-up glamour; i suoi svariati e versatili stili di make-up lo rendono uno fra gli artisti poliedrici del settore. Richiesto in vari Paesi del mondo, Subotic porta la sua arte in scena attraverso i suoi show.

“Il World Beauty Celebrities – dichiara Raffaele Squillace – si conferma un’eccellenza nel settore beauty internazionale, sempre attento all’innovazione e alla sperimentazione portando in palcoscenico l’alta formazione internazionale, ospitando le star del make-up della scena mondiale”.

Una kermesse pronta a celebrare e a diffondere nel futuro il linguaggio universale della bellezza nei diversi stili dell’arte decorativa con le Masterclass show delle star mondiali del make-up, provenienti da diverse nazioni e pronte ad esibirsi sui palcoscenici italiani portando in scena la loro arte, consentendo a tutti coloro che parteciperanno di riscoprire mediante la magia dello show i diversi stili e tecniche del make-up del panorama internazionale attraverso le live performance dei più influenti make-up artist.

Numerosi le personalità del mondo della moda e dello spettacolo intervenuti all’evento, fra questi: Elisabetta Pellini; Alma Manera; Sergio Valente; Sofia Bruscoli; la modella Andrea Duma; Enzo Merli della Maison Furstemberg; Antonella Salvucci oltre ad alcune delegazioni internazionali e istituti di formazione professionale.

La kermesse, patrocinata dalla Associazione nazionale truccatori (Antep) e dalla Camera nazionale Fashion Designer, si è avvalsa del supporto di prestigiosi partner: Sky Fashion Tv; Bartorelli Roma; Le Reve De Naim; Weddart Studio; Haberi Haute Couture; Rea Academy; Maria Milie; F.N. Academy; Background Model Management e Spazio Margutta Press Office

Aggiornato il 24 gennaio 2024 alle ore 02:33:01