“Affrontare ogni giorno come una nuova opportunità che ci viene donata. Siamo in continua evoluzione se impariamo a cogliere ciò che accade come un’opportunità per poter riflettere, cambiare”.

Viviamo in un momento storico dove il tempo sembra scorrere più velocemente. Un fenomeno che colpisce i più giovani che hanno difficoltà a confrontarsi ma soprattutto ad ascoltarsi. Nasce per questo la rubrica “Il Vocabolario della Felicità” dove, in maniera semplice e diretta, la psicoterapeuta Maura Ianni ci guiderà in un viaggio fatto di gioia e positività ma anche consapevolezza e riflessione.

Se volete raccontarci la vostra storia o ricevere qualche consiglio scrivete a [email protected]

Aggiornato il 19 gennaio 2024 alle ore 10:43:41