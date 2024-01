Medicina a km 0

“Quando gli antibiotici non funzioneranno più saremo esposti a gravi complicanze”. Questo è il messaggio che il professor Matteo Bassetti, direttore della Clinica di Malattie Infettive del Policlinico San Martino di Genova, protagonista del video di questo mercoledì di “Medicina a Km 0”, dice forte e chiaro per invitarci a fare un uso corretto di questi farmaci che sono una risorsa importante per la salute, che hanno impedito la diffusione di infezioni batteriche, riducendo al minimo le complicanze gravi, che hanno battuto molte malattie infettive dell’antichità che senza gli antibiotici non erano curabili e oggi invece lo sono, basti pensare alla penicillina nella polmonite batterica.

Ma l’uso smodato nel tempo ha fatto sì che i batteri abbiano sviluppato una resistenza agli antibiotici, cioè l’inefficacia completa o parziale degli antibiotici che può generare complicazioni nelle terapie future, quelle chirurgiche, quelle salvavita, nelle infezioni difficilmente trattabili.

Cosa accadrebbe, si chiede il professor Bassetti, se in futuro gli antibiotici dovessero risultare inefficaci e si arrivasse a quella definita era post-antibiotica? Secondo il professore ci siamo quasi, anche perché di antibiotici nuovi non se ne producono più.

La resistenza agli antibiotici aumenta, è causa di malattie e morte, ed aumenta la durata dei ricoveri ospedalieri, in tutto il mondo. Nel nostro paese ogni anno muoiono circa quarantamila persone di antibiotico resistenza. Prendere gli antibiotici senza prescrizione medica è grave. Prescrivere antibiotici con leggerezza è sconsiderato e folle!

