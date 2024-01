La lotteria di beneficenza per aiutare chi soffre

Alle 16 di domenica 14 gennaio, presso l’Hotel Los Angeles (Santa Maria degli Angeli), ad Assisi, ci sarà estrazione della lotteria “Porta un sorriso ai bambini di Gerico”. Il ricavato sarà destinato alla scuola “Terra Santa School” dei francescani della Custodia di Terra Santa.

Padre Giuseppe Battistelli, presidente dell’Associazione Santo Sepolcro Foligno Ets, che per oltre 15 anni ha gestito, come Commissario di Terra Santa per l’Umbria, molte iniziative volte a far conoscere la Terra Santa e ha accompagnato tante persone dall’ Umbria e da altre regioni d’Italia nei luoghi della cristianità, nelle città principali della Palestina, di Israele e della Giordania. Oggi questi luoghi, a causa della guerra, sono inaccessibili.

Padre Battistelli sottolinea che “a causa del conflitto che è scoppiato in Medio Oriente, la vita delle persone è molto difficile. C’è scarsità di cibo, le città sono chiuse, non si può né entrare né uscire, le scuole sono chiuse, le attività commerciali sono chiuse. Si vive nel terrore che qualche missile possa colpire da un momento all’ altro. Il futuro di tanti abitanti è molto incerto. La consueta lotteria annuale, oggi più che mai, ricopre un ruolo ancora più importante per aiutare chi soffre. Si ringrazia coloro che hanno messo a disposizione e organizzato adeguatamente gli spazi dove verranno esposti i quindici premi e dove verranno estratti i numeri vincenti”.

Aggiornato il 12 gennaio 2024 alle ore 07:19:03