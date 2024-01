Berlinguer: Bianca di nome, nera di rabbia

Berlinguer, all’anagrafe Bianca, è rossa. Anzi, è nera. Di rabbia. Nella serata di ieri Striscia la notizia (in onda su Canale 5) mostra un fuorionda “immortalato” alla fine della registrazione di Prima di domani (Retequattro) di tre giorni fa.

La conduttrice è fuori di sé. E impallina i suoi collaboratori: “I pezzi fanno pena… proprio pena! E adesso fanno pena anche quelli del settimanale”. La lamentela della giornalista non si ferma qui: “Facevano pena… tutti! Non c’era un pezzo decente”. E ancora: “Fateli venire glielo devo dire”.

Qualcuno tenta di smorzare i toni, provando a spezzare una lancia verso gli accusati: “Comunque devo dire che dal punto di vista dell’impegno… ”. E lei: “Eh, l’impegno. Però se è tutto sbagliato. E voi non gli date indicazioni. Che devono fa? Come si impegnano questi? Si impegnano per forza male. Fanno ’ste schifezze”.

Infine, Berlinguer lancia l’avvertimento al “dirigente, qua” come dice la giornalista: “Questi i miei ultimi tre giorni, eh. Fino a venerdì, poi è finita. No, no. Non sto scherzando. A parte gli scherzi… senti, e che mi frega”.

Aggiornato il 12 gennaio 2024 alle ore 03:32:45