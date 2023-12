A Roma un’auto entra nella stazione della metro

Con l’auto finisce sulle scale di ingresso della stazione Eur Magliana (linea B della metropolitana di Roma). È quanto accaduto nella mattina di oggi, all’altezza di piazzale di Val Fiorita poco dopo le 9,30. Sul posto è intervenuta la Polizia locale del Gruppo IX Eur. Il proprietario del veicolo, secondo quanto appreso, ha provveduto a contattare il carro-rimotore per il recupero del mezzo. Il conducente, come riferito dai caschi bianchi, è stato sanzionato.

La foto dell’automobile in “sosta” è apparsa sul gruppo Facebook Comitato Pendolari Roma-Il Trenino. Inevitabilmente, non sono mancati i commenti sul noto social network. Qualcuno ha detto “dopo i parcheggi sulle strisce pedonali, i parcheggi sulle scale”, “trovare parcheggio in quella stazione è spesso un impiccio” e “voleva saltare il tornello”.

Non solo: qualcuno ha ricordato che “non è la prima volta”. Episodi analoghi, infatti, sono avvenuti nel recente passato. Nel 2019, per esempio, come registrato da Terzobinario, una Skoda Octavia – con all’interno due turisti olandesi, di 70 e 72 anni – si è incastrata sulle scale di accesso della metro B che conducono al parcheggio. Tre anni prima, ha riportato RomaToday, stessa sorte toccò a una Lancia Delta.

