“La motivazione è una spinta che determina l’andamento della nostra mente. Fare qualcosa per cui si è motivati determina il farlo con più leggera ed entusiasmo, il che significa ottenere migliori risultati”.

Viviamo in un momento storico dove il tempo sembra scorrere più velocemente. Un fenomeno che colpisce i più giovani che hanno difficoltà a confrontarsi ma soprattutto ad ascoltarsi. Nasce per questo la rubrica “Il Vocabolario della Felicità” dove, in maniera semplice e diretta, la psicoterapeuta Maura Ianni ci guiderà in un viaggio fatto di gioia e positività ma anche consapevolezza e riflessione.

Se volete raccontarci la vostra storia o ricevere qualche consiglio scrivete a [email protected].

Per riguardare tutte le puntate del “Vocabolario della Felicità” segui il podcast sul canale YouTube de L’Opinione.

Aggiornato il 07 dicembre 2023 alle ore 12:25:03