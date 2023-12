No, non ci sto!

No, stavolta non ci sto. Sono maschio ma partecipare ad una manifestazione di soli uomini contro gli uomini e la loro voglia di sopraffazione nei confronti delle donne mi sembra una follia.

Mi immagino gli slogan più gridati nel corso della manifestazione: “uomo porco, giù le mani dalla vicina di casa”, “via il patriarcato, più scarpe rosse”, “uomo balordo, spregevole essere inutile” e via dicendo.

Invece, almeno per quello che mi riguarda e pur avendo avuto un passato piuttosto “movimentato” (almeno da questo punto di vista) mai mi sono permesso di considerare la persona che mi era vicino in quel momento come essere inferiore da insultare o/e maltrattare. Ciò per ribadire che no, stavolta non ci sto: non devo chiedere scusa a chicchessia per i miei comportamenti (e non sono l’unico) solo perché appartengo alla razza degli uomini: sarebbe come definire “mignotta” qualsiasi donna con cui si ha a che fare.

