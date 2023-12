“Medicina a Km 0”

L’ospite di questo mercoledì a “Medicina a Km 0” è il dottor Franz De La Pierre, specialista in Gerontologia e Geriatria, responsabile della Geriatria dell’Ausl della Valle d’Aosta. Che tipo di prevenzione viene offerta agli anziani e ai grandi anziani che vivono nei paesi di montagna, più freddi quasi tutto l’anno diversamente da altri luoghi d’Italia, per contrastare la solitudine, il freddo, la fragilità. Bisogna tenere conto anche dei caregiver e di come far sentire queste persone ancora parte della società. Il dottor De La Pierre ci dà consigli semplici, ma molto utili per tutti, a cui non avremmo pensato facilmente. Gli anziani si affezionano a ciò che hanno, a ciò che posseggono da tutta una vita e non vogliono separarsene, come un capo di abbigliamento, un vecchio maglione o una giacca. Non è detto però che questo sia sempre un bene, che sia salutare, perché magari non proteggono dal freddo.

Una persona su cinque con più di ottant’anni si ammala di demenza, in Italia se ne contano più di un milione. In futuro questo numero è destinato a crescere a causa dell’incremento della popolazione anziana. Nel 2050 risulterà quadruplicato.

La demenza si manifesta essenzialmente nelle persone che hanno un'età superiore ai 65 anni, ma questo grave declino cerebrale che colpisce il pensiero, il comportamento, e la capacità di compiere anche semplici gesti o di riconoscere i propri cari, non fa parte dell’invecchiamento.

Cosa fare per prevenirla? Il dottor De La Pierre nel video all’interno dell’articolo ci dà tanti suggerimenti e ci aiuta a capire cosa fare anche quando qualcuno che amiamo, per esempio un nostro caro, è colpito da demenza. Allo stadio iniziale si può fare molto per rallentare la malattia, con la stimolazione cognitiva, la fisioterapia, le passeggiate, la musica, oltre che con i farmaci.

