Questa settimana “Medicina a Km 0” ospita il professor Antonio Bolognese, responsabile scientifico della Commissione per le Dipendenze dell’Ordine dei Medici di Roma e Provincia e professore emerito di Chirurgia generale all’Università La Sapienza di Roma.

Il professor Bolognese ha costituito un team unico nel suo genere: per la prima volta non solo medici ma anche giornalisti di sanità, ingegneri e vari esperti della materia si occupano a 360 gradi di dipendenza, girando per scuole, circoli e periferie della città.

L’età di intervento si è abbassata molto. Per capire da dove iniziare a lavorare sulla prevenzione, si guarda già alla scuola primaria. Videogiochi, telefonini e certamente anche il fumo. Canne di ieri e canne di oggi, legali e non, il professore spiega la differenza, dai contenuti alle conseguenze sul cervello dei ragazzi che presto presentano i sintomi della dipendenza, del disagio, della rabbia.

Aggiornato il 29 novembre 2023 alle ore 05:13:42