Il ruolo delle comunità religiose ed etniche per superare le crisi

Il Convegno al Senato

Il ruolo delle Comunità religiose ed etniche nella costruzione dell’Europa e nel superamento delle crisi, è il tema di un convegno che si terrà lunedì 27 novembre a Roma nella sala Isma del Senato della Repubblica a Palazzo Capranica (piazza Capranica, 27).

Al convegno che si aprirà alle 9.30, parteciperanno esponenti delle diverse comunità religiose, politici, giuristi e rappresentanti dei media. Tra gli altri, sono previsti gli interventi del segretario di Religions for Peace, Luigi Di Salvia, dell’Imam Nader Akkad, del rabbino Joseph Levi, del senatore Marco Scurria, della senatrice Simonetta Matone, del professor Tito Lucrezio Rizzo, della presidente dell’Unione Italiana Forense, Elisabetta Rampelli, del vicedirettore dell’agenzia Ansa, Stefano Polli, dell’editore italo-libanese Nizar Ramadan e del direttore del gruppo editoriale Micc, Enrico Singer.

In un momento storico che sembra riportare indietro l’orologio della storia, con le sanguinose guerre che sono in corso sia in Medio Oriente che in Europa, le diverse comunità etniche e religiose che vivono in Italia e negli altri Paesi europei devono essere attori-chiave per costruire una nuova e più forte coesione sociale che superi incomprensioni pericolose nello spirito del rispetto reciproco, del dialogo e della costruzione di un comune futuro. Sicuri che il pluralismo religioso non sia un ostacolo, ma un valore da difendere.

Il convegno è organizzato su iniziativa del senatore Marco Scurria in collaborazione con il Micc (Media International Communication Club).

Aggiornato il 25 novembre 2023 alle ore 10:14:01