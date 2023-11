Acquistare una macchina usata: alcuni controlli da effettuare

Acquistare un’auto usata può offrire notevoli vantaggi dal punto di vista economico (e non solo), ma è fondamentale prestare attenzione per evitare inconvenienti di ogni tipo. Prima di concludere l’acquisto, pertanto, bisogna effettuare dei controlli concernenti l’aspetto visivo, nonché quello meccanico ed elettronico.

IL CHILOMETRAGGIO

Uno dei primi dettagli da considerare per acquistare un’auto usata è il chilometraggio e non sempre è possibile fidarsi di quanto riportato sul contachilometri. Pertanto, come fare a controllare tutto? Bisogna verificare tutti gli interventi di manutenzione effettuati nel tempo (tagliandi) perché riportano anche il chilometraggio a ogni data. Inoltre, è utile controllare lo stato di usura dei pedali, dei sedili e della leva del cambio: se risultasse eccessiva, rispetto ai chilometri dichiarati, potrebbe esserci stata qualche manomissione. Ad ogni modo, acquistare auto usate a Roma da Jazzoni o presso altri rivenditori affidabili del territorio, permette di avere la garanzia che i chilometri riportati siano effettivamente quelli percorsi dalla vettura fino al momento della vendita.

RUOTE, CERCHI, PNEUMATICI

Spesso quando si acquista una vettura usata non si controllano le ruote e le gomme. Tuttavia, è fondamentale assicurarsi che i cerchioni e gli pneumatici siano omologati per il tipo di auto, controllando il libretto di circolazione. Lo spessore degli pneumatici montati sullo stesso asse inoltre deve essere la stessa, o al massimo con una differenza fino a due millimetri. Se le ruote sono consumate solo da un lato, allora significa che le ruote non sono allineate in maniera corretta, pertanto è necessario effettuare una convergenza. Per quanto riguarda i cerchioni, è importante verificare la presenza della protezione antifurto posta al di sopra dei dadi di fissaggio, altrimenti è necessario acquistarla a proprie spese e il costo può essere elevato. Tuttavia, rivolgendosi a rivenditori come Jazzoni.com si può avere la certezza di trovare auto con pneumatici, ruote e cerchioni in perfette condizioni.

VERNICIATURA

Se la macchina è stata riverniciata allora potrebbe essere incidentata. Per questo motivo, bisogna ispezionare l’auto, preferibilmente alla luce del sole e in una giornata non piovosa, per cogliere ogni dettaglio. Se è stata effettuata una riverniciatura, infatti, potrebbero esserci delle differenze di colore, anche se impercettibili all’apparenza, e/o dei residui di vernice su guarnizioni e cristalli. È fondamentale indicare nel contratto di acquisto se la macchina è stata riverniciata e i motivi, ma se il venditore non è stato chiaro è meglio chiedere spiegazioni o desistere dall’acquisto.

ODORE DI MUFFA

La presenza di odore di muffa in un’auto suggerisce la presenza di umidità, con conseguenze che vanno oltre il semplice cattivo odore. La muffa, infatti, può portare a vetri appannati e indica probabili difetti strutturali come la mancanza di tenuta o la formazione di ruggine. In caso di cattivo odore, quindi, bisogna esaminare attentamente l’auto, ad esempio alzando i tappetini e toccando la moquette per individuare segni di umidità o muffa nascosti. Nel bagagliaio, invece, occorre controllare i rivestimenti laterali. Questi dettagli offrono indicazioni cruciali sullo stato della vettura: infiltrazioni d’acqua possono causare danni e favorire la crescita di muffa, creando problemi a lungo termine.

