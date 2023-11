Morgan silurato da X Factor

Comportamenti “incompatibili e inappropriati”. Ecco perché Sky Italia e Fremantle Italia hanno deciso di interrompere seduta stante il rapporto di collaborazione con Marco Castoldi, in arte Morgan, e la sua presenza in veste di giudice nella trasmissione televisiva X Factor. Il cantante e frontman dei Bluvertigo, soprattutto durante l’ultima puntata, ha incrinato il rapporto con i produttori in maniera definitiva. Morgan ha attaccato verbalmente Fedez dandogli del “depresso”, ha accusato Ambra di essere ignorante musicalmente, ha litigato con Dargen D’Amico a proposito della cantante Annalisa (per la seconda volta) e ha preso in giro la presentatrice Francesca Michielin per una sua “caduta” della settimana scorsa. Durante il terzo live, la giovane cantautrice ha chiesto a Colapesce come fosse stato duettare con Ivan Graziani nel suo ultimo brano assieme a Dimartino. Peccato che l’artista di Teramo sia venuto a mancare nel 1997.

Morgan è da sempre una figura divisiva nel mondo dello spettacolo, che si spacca perfettamente tra chi lo adora e chi lo odia. Nel mezzo c’è il deserto. Già in estate Castoldi ha fatto parlare di sé, dopo aver interrotto un’esibizione al Parco archeologico di Selinunte a causa di pressanti insistenze da parte del pubblico, lasciandosi scappare anche qualche commento omofobo. Già allora i fan di X Factor (frangia anti-Morgan, sia chiaro) hanno richiesto la sospensione del cantante dal programma, ma Sky e Fremantle hanno dato fiducia al frontman dei Bluvertigo. Forse perché la produzione dello show televisivo è e sarà per sempre in debito con l’artista maledetto. Infatti, il giudice, durante la sua prima esperienza al tavolo di X Factor, ha lanciato un tale Marco Mengoni, vincitore dell’ultima edizione del Festival di Sanremo. Ma quando è troppo è troppo. Così, “l’editto satellitare è stato emanato”, come ha commentato amaramente Morgan.

C’è chi pensa che Marco Castoldi sia l’anticristo, e c’è invece chi pensa (lui compreso) che sia la seconda venuta di Gesù. Ma sotto la maschera da artista maledetto, Morgan, forse è semplicemente un essere umano.

Aggiornato il 21 novembre 2023 alle ore 04:29:59