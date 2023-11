Regalare esperienze, una tendenza ormai consolidata

Oggi, quando si è dinanzi alla necessità di fare un regalo, ci si ritrova sempre più spesso in difficoltà: in un’epoca ipertecnologica è davvero difficile individuare degli oggetti che potrebbero rivelarsi utili in termini pratici, senza considerare che il benessere medio è oggi molto più alto rispetto al passato, di conseguenza sempre più persone possono dire, dal punto di vista materiale, di “avere già tutto”.

Ciò che tende a rivelarsi molto più gradito e che, paradossalmente, lascia qualcosa di molto più concreto rispetto ad un bene materiale, è l’esperienza: regalare esperienze significa andare letteralmente sul sicuro, sia perché si tratta di occasioni così piacevoli e suggestive da incontrare i gusti di chiunque, e sia perché possono essere vissute all'insegna della massima flessibilità.

Chi riceve in dono un’esperienza, infatti, non è vincolato in nessun modo, e può scegliere liberamente quando e dove viverla, senza trascurare altre innumerevoli opportunità di personalizzazione. Questi regali prevedono dunque che si consegni, al destinatario, una sorta di “bene virtuale”, ovvero un credito che può essere speso nelle modalità desiderate presso un ampio ventaglio di strutture aderenti al circuito; in termini di flessibilità, dunque, è quanto di meglio si possa desiderare.

I regali esperienziali sono spesso chiamati “cofanetti” per il semplice fatto che, affinché si rivelino piacevoli anche dal punto di vista visivo, sono spesso presentati sotto forma di graziose scatole, ma si tratta, come detto, di regali completamente immateriali. Ma quali sono, quindi, i regali esperienziali più diffusi? Andiamo subito a scoprirli!

FOOD

Il settore Food ha una grande importanza nell’ampio panorama dei regali esperienziali, e non potrebbe davvero essere altrimenti in una nazione così ricca di tradizioni gastronomiche come la nostra. I regali di esperienze possono riguardare pranzi e cene, spaziando dai ristoranti più rinomati alle piccole trattorie, aperitivi, degustazioni, con un particolare riguardo per l'enologia, e tanto altro ancora.

TRAVEL

Se tra i regali esperienziali il cibo la fa da padrona, i viaggi non sono di certo da meno. Anche il mondo Travel è ricchissimo di opportunità per chi desidera fare dei regali di questo tipo, e anche in questo caso le caratteristiche dei “pacchetti” sono pressoché infinite. Tendenzialmente, i soggiorni che vengono regalati in questo modo non sono lunghi, sia in termini temporali che di percorrenze, in questo modo infatti risultano fruibili con maggiore flessibilità, ma le eccezioni non mancano. Una formula gettonatissima è sicuramente quella del week-end, la quale si sa incastonare alla perfezione con le esigenze di chiunque.

MOTORI

I motori rappresentano una grande passione per tantissime persone, non deve dunque stupire se anch’essi si ritagliano degli spazi importanti nel mondo dei regali esperienziali. Grazie a queste formule è possibile regalare l’ebbrezza di guidare su pista delle auto meravigliose che una persona economicamente “normale” non potrebbe neppure immaginare di poter acquistare, su tutte le mitiche Ferrari. Il fatto che vi siano società che propongono esclusivamente servizi di questo tipo presso i vari autodromi italiani, come www.wecanrace.it, è emblematico di come questi regali siano apprezzati.

SPORT

Anche il settore Sport è ricco di opportunità per chi desidera fare un regalo esperienziale. Difficilmente vengono regalate delle esperienze sportive canoniche, piuttosto ci si orienta verso quanto non capita di certo di vivere tutti i giorni, come ad esempio delle escursioni in dei suggestivi contesti naturali, esperienze piuttosto adrenaliniche, come dei percorsi ispirati al mondo militare, dei voli su parapendio e molto altro ancora.

BENESSERE

Anche quelli che rientrano nella categoria Benessere meritano di essere considerati tra i regali esperienziali per eccellenza, sia perché sono molto graditi e sia perché possono essere fruiti all’insegna della massima flessibilità. Gli esempi sono tantissimi: cure termali, massaggi, trattamenti di bellezza, servizi spa e tanto altro ancora; non è raro, inoltre, che simili servizi vengano collocati nell’ambito di un’esperienza Travel.

CULTURA

Anche le esperienze di tipo culturale sono molto amate ed abbracciano un ventaglio di opportunità molto ampio. In questa categoria rientrano gli ingressi a musei e teatri, la partecipazione a manifestazioni e convegni, la visita a chiese e monumenti di interesse storico e tanto altro ancora.

Aggiornato il 15 novembre 2023 alle ore 15:36