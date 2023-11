Poltrone relax: come scegliere quella giusta

Avere a casa una poltrona relax permette di approfittare di una serie di comode caratteristiche di questo tipo di seduta. Oltre ad essere particolarmente confortevole, una poltrona relax offre anche un luogo perfetto per un rapido pisolino, così come ampie facilitazioni per chi ha problemi di deambulazione. Le poltrone relax di alta qualità oggi disponibili in commercio permettono a chiunque di trovare la soluzione migliore possibile per la propria casa o per l’ufficio, elegante e in stile con il resto degli arredi.

LE CARATTERISTICHE ESSENZIALI

Una poltrona relax è una seduta che permette di stendersi comodamente e che offre la possibilità di avere un valido aiuto quando ci si siede e, soprattutto, quando ci si alza. Un meccanismo interno infatti permette sia di reclinare lo schienale e di predisporre un sostegno per le gambe, sia di sollevare l’intera seduta in modo da consentire anche a chi ha problemi di mobilità di alzarsi senza pesare sulle gambe. Ci sono poi proposte particolari che rendono questo tipo di mobile ancora più comodo, come ad esempio le caratteristiche che propongono le poltrone relax di Romana Poltrone. Ricordiamo che il meccanismo interno di queste sedute funziona con energia elettrica, la maggior parte dei modelliquindi devono essere collegati all’impianto domestico con un cavo; ci sono però soluzioni con batteria ricaricabile integrata, cosa che consente anche di posizionarle sotto a un portico o al centro di una stanza, senza cavi sul pavimento. Alcuni modelli offrono braccioli estraibili, in modo da poter usare la poltrona anche sotto al tavolo per il pranzo, oppure con una funzione che consente di riposare con le gambe leggermente sollevate. Chiaramente la presenza di questo tipo di caratteristiche va valutata al momento dell’acquisto, perché possono essere essenziali per la scelta di un modello rispetto a un altro.

SCEGLIERE LA POLTRONA GIUSTA

In un passato non troppo lontano i modelli di poltrona relax disponibili in commercio erano pochi. Spesso si trattava di sedute ingombranti, disponibili in colori scuri e con tessuti facilmente lavabili. Oggi la situazione è molto cambiata e di fatto è possibile trovare una seduta di questo genere in qualsiasi stile; è così più facile abbinare la poltrona agli altri mobili della stanza, scegliendola nel medesimo tessuto del divano che già si possiede, o in un modello che sia totalmente moderno, classico o adatto ad ambienti di lusso. Solitamente si tende infatti ad agire in questo modo, per abbinare la poltrona relax all’ambiente in cui sarà inserita, senza che risulti come un “corpo estraneo”. Per quanto riguarda poi le altre caratteristiche della poltrona relax, ognuno decide secondo le sue personali esigenze; non tutti hanno la necessità del meccanismo di sollevamento, mentre c’è anche chi preferisce che questa poltrona sia più versatile e facile da spostare o da utilizzare. Molte delle funzioni particolari sono infatti disponibili come optional, la loro scelta aumenta leggermente il costo della seduta, può quindi essere importante valutarne la presenza solo in caso di effettivo utilizzo. Prediligere modelli di alta qualità consente anche di utilizzarli per lungo tempo, senza temere che si rompano o che manifestino dei malfunzionamenti, motivando così anche il costo dell’oggetto.

Aggiornato il 01 novembre 2023 alle ore 09:13