Agriturismi pieni per il Ponte di Ognissanti

La decisione di molte regioni di tenere chiuse le scuole anche il 2 novembre ha messo in moto 7 milioni di italiani per il Ponte di Ognissanti. Infatti, in Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Molise, Sardegna, Sicilia e Umbria le lezioni si fermano anche per la cosiddetta “Festa dei Morti”, l’occasione in cui i cristiani cattolici omaggiano i loro defunti. Nelle Marche e nella Provincia di Bolzano le scuole rimarranno chiuse anche il 3 novembre.

Nonostante le previsioni di pioggia e la collocazione sfavorevole in mezzo alla settimana, la Coldiretti stima che circa 300mila italiani alloggeranno negli oltre 25mila agriturismi diffusi lungo tutto il territorio nazionale sfruttando la possibilità (a seconda della regione) del lungo ponte da mercoledì 1 a domenica 5 novembre 2023.

Un’occasione per l’Italia che vive di turismo soprattutto enogastronomico, che in questo periodo dell’anno si manifesta nelle tantissime sagre organizzate tra i borghi del Belpaese per assaporare i preziosi frutti di stagione come il tartufo e le castagne. Ma accanto ai vacanzieri che scelgono le tante varietà enogastronomiche ci sono gli amanti delle città d’arte, della montagna, del mare che – precisa la Coldiretti – viste le condizioni meteo, sono mete molto gettonate in autunno anche per tutti quegli italiani che hanno programmato il viaggio per far visita ai loro cari nei cimiteri di paese.

Le prime partenze in direzione delle località di vacanza sono già cominciate nel pomeriggio di martedì 31 ottobre, il grosso degli spostamenti è previsto per la giornata di oggi, 1 novembre, mentre tra domani e venerdì 3 probabilmente il traffico calerà, mentre tra sabato 4 e domenica 5 novembre è previsto il bollino rosso sulle principali arterie stradali e autostradali.

