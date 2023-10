“La gentilezza è elemento di qualità che caratterizza il nostro agire che ci definisce come persone attente e rispettose sia degli altri che di noi stessi. La gentilezza dà valore al nostro agire”.

Viviamo in un momento storico dove il tempo sembra scorrere più velocemente. Un fenomeno che colpisce i più giovani che hanno difficoltà a confrontarsi ma soprattutto ad ascoltarsi. Nasce per questo la rubrica “Il Vocabolario della Felicità” dove, in maniera semplice e diretta, la psicoterapeuta Maura Ianni ci guiderà in un viaggio fatto di gioia e positività ma anche consapevolezza e riflessione.

Se volete raccontarci la vostra storia o ricevere qualche consiglio scrivete a [email protected].

