Netflix, il piano segreto per i negozi fisici

Netflix, dopo la stretta sulle policy di condivisione degli account – che ha fruttato all’azienda 9 milioni di nuovi abbonati – sta già preparando la prossima mossa che molto probabilmente rivoluzionerà, ancora una volta, il mondo del cinema e delle serie tivù. Il colosso statunitense dell’intrattenimento sta preparando il lancio di nuovi punti vendita, dopo il grande successo che hanno avuto i pop-up store aperti negli Stati Uniti.

Le Netflix House non avranno nulla a che vedere con il lontano – e defunto parente – Blockbuster, quindi bisogna togliersi subito dalla testa le uscite in pigiama (talvolta camuffato come “tuta da casa”) i dvd a noleggio, i popcorn al microonde e le bibite gassate. I punti vendita del vettore di streaming offriranno una vasta gamma di servizi, come la vendita di gadget, ristorazione ed esperienze immersive ispirate alle storie originali della famosa piattaforma. Inoltre, i negozi di Netflix saranno brandizzati sulla base dei personaggi più iconici delle serie tivù del colosso dello streaming. In poche parole, l’azienda a stelle e strisce sta programmando di aprire i suoi Disney World (probabilmente di ridotte dimensioni) in giro per il mondo, a partire dagli Stati Uniti.

“Abbiamo visto quanto i fan amano essere coinvolti nel mondo dei nostri film e programmi tivù, e abbiamo pensato molto a come portare tutto ciò al livello successivo”, ha spiegato il vicepresidente del Consumer products, Josh Simon. I primi store apriranno nel 2025 a New York e a Los Angeles, ma grazie a una strategica pianificazione (ancora segreta) Netflix si è proposta di portare le houses in tutto il globo. Una novità, ma non assoluta, visto che nella Città degli angeli è ancora in voga il Netflix Bites, un ristorante con diversi chef che preparano piatti a tema serie tivù.

Aggiornato il 20 ottobre 2023 alle ore 15:37