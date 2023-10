La psicoterapia come elemento centrale della finanza contemporanea

Le continue oscillazioni economiche e finanziarie e la crescente ansia delle imprese e degli imprenditori della nostra attualità sta generando un grande dibattito tra gli esperti di finanza e psicologia, per comprendere quelle dinamiche psicologiche che guidano le scelte etiche, economiche e commerciali della moltitudine di imprenditori della nostra penisola.

La società Mcf Consulting, da dieci anni azienda leader nel settore delle consulenze aziendali strategiche in ambito finanziario, sta sviluppando una serie di iniziative su tutto il territorio nazionale per ascoltare, seguire e far evolvere il pensiero e le abitudini del tessuto imprenditoriale e finanziario. Insieme ad un team certificato di accreditati psicologi, consulenti finanziari e consulenti aziendali, gli esperti di Mcf Consulting collaborano al fine di far crescere la consapevolezza strategica gestionale e finanziaria delle persone, portando di conseguenza ad un aumento esponenziale della loro liquidità, del loro tempo libero e della sana gestione aziendale che tanto ambiscono gli imprenditori volti a tutelare dipendenti, collaboratori e la persona durante la sua scalata verso la crescita aziendale.

Particolarmente efficace in tale ruolo è la figura del dottor Marco Paoloni, psicologo e psicoterapeuta, che offre e pianifica con la società Mcf Consulting un servizio di supporto psicologico per imparare a gestire e risolvere i disturbi e le difficoltà tipiche di imprenditori e investitori. Il lavoro di Paoloni è volto a fornire strumenti e tecniche della psicologia cognitiva legata alla comprensione delle emozioni, con lo scopo di permettere piuttosto che il rifiuto di queste ultime, un’unione equilibrata a quelli che sono i pensieri più razionali dell’individuo.

Riuscire a far comprendere l’importanza di una formazione Hr Human resource personalizzata al fine di creare collaborazione all’interno dell’impresa ed alla finanza comportamentale di questi ultimi, aiuta imprenditori e investitori a distinguere ciò che risulta pensiero razionale, che funziona in maniera lenta, sequenziale, faticosa e controllata, del pensiero intuitivo, veloce, automatico, senza sforzo, associativo e difficile da controllare.

“Il mondo della psicoterapia legato alla finanza è ancora tutto da scoprire, ma sta innescando grande curiosità e un crescente interesse da parte degli attori economici e imprenditoriali. Con Mcf Consulting dedichiamo dai tre ai cinque incontri personalizzati agli imprenditori ed il suo personale, sia in colloqui 1 ad 1 che one to many, aiutiamo a far comprendere come le emozioni siano parte del nostro modo di osservare il mondo, e quindi come esse agiscono e influenzano più o meno consciamente le nostre decisioni apparentemente razionali. In molti colloqui capita di incontrare persone con grandi progetti, grandi motivazioni, ma che poi incontrano difficoltà nel riuscire a metterle in atto concretamente. Nella maggior parte dei casi, ciò avviene perché ci sono delle resistenze inconsce, paure che non vogliamo ammettere a noi stessi, o emozioni che non riusciamo a percepire che scaturiscono pensieri disfunzionali, portando di fatto ad una sorta di autosabotaggio. Nei colloqui si apprende dunque, come controllare le emozioni profonde, derivanti da eventi del nostro passato come paure, ansie, apprendimenti errati o piccoli traumi che modificano inevitabilmente le nostre aspettative e comportamenti in campo economico. Imparando a riconoscere e modificare queste emozioni, si vanno a togliere molte resistenze, si aumenta la motivazione intrinseca, si potenziano le capacità di decisione poiché si arriva ad una maggior conoscenza ed equilibrio con se stessi. Questo poiché erroneamente si pensa di poter escludere del tutto le nostre emozioni dai nostri processi decisionali, ma esse sono parte del nostro modo di analizzare il mondo, e quindi inconsciamente continueranno sempre ad influenzarci. Al contrario, imparando a conoscerle e gestirle, riusciremo allora a poterle controllare e renderle dei potentissimi alleati. Partendo dalla psicologia cognitiva e dai processi mentali, analizziamo quali dinamiche sviluppano magari convinzioni errate, pregiudizi o modus operandi errati e quali sono i processi che portano a prendere delle decisioni piuttosto che altre. Dopo tre incontri, si nota già una crescita personale e professionale, poiché si è andato in profondità nelle proprie emozioni e nei propri pensieri, e in alcuni casi, se lo si desidera si procede a stabilire una serie di ulteriori appuntamenti, volta per volta, con un percorso personalizzato in base alle proprie esigenze e obiettivi che si vogliono raggiungere”, ha dichiarato il dottor Marco Paoloni nel corso di uno dei tanti incontri promossi sul territorio.

Le ricerche in questi ambiti portano all’individuazione di percorsi mentali utili a giungere a delle conclusioni non affrettate e a capire come il nostro mondo emotivo, può alterare la percezione di molti eventi economici e finanziari, generando pensieri disfunzionali di cui magari non siamo consapevoli.

Aggiornato il 20 ottobre 2023 alle ore 11:35