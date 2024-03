Ieri sera, durante la puntata andata in onda su La 7, a diMartedì, il programma condotto da Giovanni Floris, è intervenuto il direttore Andrea Mancia sulle elezioni in Abruzzo e sulla questione del dossieraggio. In studio moltissimi ospiti: Antonio Di Bella, giornalista e scrittore; Bruno Tabacci, presidente Centro Democratico; Alessandro Cattaneo di Forza Italia; Barbara Florida del Movimento 5 Stelle e presidente della Commissione Vigilanza Rai; Claudia Conte, conduttrice e scrittrice; Vanessa Roghi, storica; Antonella Boralevi, scrittrice e l’avvocato penalista Paolo Galdieri.

Aggiornato il 13 marzo 2024 alle ore 12:05