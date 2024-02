Il Graffio di Trisolino

Il testamento è strumento, patente, veicolo di libertà: libertà di attribuire beni ma anche di non attribuirli ad un dato papabile erede che, secondo te, non li merita, senza ingiustificate abnormi discriminazioni ovviamente. Serve una legge che riconosca chiaramente il diritto alla diseredazione. E invece allo stato attuale devi aspettare che il Tribunale prima, la Corte d'Appello dopo, la Corte di Cassazione da ultimo si esprimano favorevolmente su un tuo eventuale testamento impugnato giudizialmente, perché i diseredati solitamente impugnano per poter avere la speranza che qualcuno degli altri tuoi eredi possa far valere tua volontà diseredativa espressa nel tuo testamento sui tuoi beni dopo che sarai passato a miglior vita, sempre fra mille anni. Troppo complicato. Serve una riforma legale chiara in materia.

Su questi temi ho pubblicato due libri editi entrambi da Key editore:

“Testamento e autonomia. Norme, giurisprudenza, critiche dottrinarie e filosofia”

“La diseredazione: tra giurisprudenza e problemi operativi”

Aggiornato il 28 febbraio 2024 alle ore 12:02