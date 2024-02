Mussolini: “Aggredita a Strasburgo”

“Sono stata aggredita da un uomo che parlava italiano. Una serie di insulti pazzeschi. Poi aveva una specie stampella e me l’ha tirata addosso, sulla schiena e sulle spalle. Adesso sto andando, cioè… c’è troppa violenza”. Questa la denuncia attraverso un video – sui propri canali social – di Alessandra Mussolini, capodelegazione di Forza Italia all’Eurocamera. L’episodio, come raccontato dalla diretta interessata, è avvenuto a Strasburgo.

“La nostra collega Alessandra assalita a picchiata brutalmente Strasburgo. Per le strade di Strasburgo si è tenuta una vera e propria caccia all’eurodeputato”. Lo ha detto durante i lavori della plenaria dell’Eurocamera il capogruppo di Forza Italia al Parlamento europeo, Fulvio Martusciello. “Chiediamo al Parlamento europeo che parli con il sindaco e le autorità francesi affinché garantiscano la sicurezza altrimenti voteremo contro il doppio seggio dell’Eurocamera e non torneremo più a Strasburgo”. Solidarietà a Mussolini è stata espressa anche dalla delegazione della Lega (“la violenza e l’intolleranza sono inaccettabili e vanno condannate”) e da Maurizio Lupi, presidente di Noi Moderati: “Condanniamo fermamente, a nome di tutto il gruppo parlamentare alla Camera dei Deputati di Noi moderati, l’aggressione subita a Strasburgo dall’europarlamentare Alessandra Mussolini, cui esprimiamo la nostra totale solidarietà per l’attacco come donna e come parlamentare europeo”. Dello stesso tono le parole di Carlo Fidanza, capodelegazione di Fratelli d’Italia al Parlamento europeo: “Esprimo solidarietà e vicinanza alla collega Alessandra Mussolini per la brutale aggressione di cui è stata vittima stasera nel centro di Strasburgo. Le forze politiche siano unanimi nella condanna: nessuno spazio a violenti e intolleranti”.

Aggiornato il 27 febbraio 2024 alle ore 03:58:55