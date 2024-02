Nella Sala Einaudi di Confedilizia, si è tenuta ieri a Roma l’inaugurazione della Scuola di Liberalismo 2024, 120esimo corso organizzato dal 1988 dall’omonima associazione.

Da dieci anni a questa parte, nei giorni in cui cade l’anniversario della nascita di Luigi Einaudi, viene organizzata una lezione a più voci dal (goliardico) titolo: Festa di compleanno in onore dell’amico Gigi. E quest’anno, per l’occasione, è stata inaugurata la Scuola di Liberalismo alla presenza del direttore Enrico Morbelli, Giovanni Orsina, Massimo Teodori e Giuseppe Vegas.

