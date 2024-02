Scuola di Liberalismo 2024

Lunedì 26 febbraio si inaugura a Roma, nella sede di Confedilizia, la Scuola di Liberalismo diretta da Enrico Morbelli.

Un traguardo importante perché quella del 2024 è la 120esima edizione (a cura di Giuseppe Vegas ed Enrico Morbelli) a partire dalla sua fondazione nel 1988.

Quest’anno la prima lezione si terrà in presenza in via Borgognona e sarà possibile seguire la diretta sul canale YouTube de L’Opinione dalle 18 o sul sito di Radio Radicale, mentre le successive lezioni si terranno da remoto come di consueto.

(*) Clicca qui per il calendario e il programma completo delle lezioni

Aggiornato il 23 febbraio 2024 alle ore 10:06:16