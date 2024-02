Il master in politica di UniLib

Su iniziativa di Free Academy, tra marzo e luglio 2024, si terrà il primo “Master UniLib in politica” diretto da Luigi Marco Bassani e Carlo Lottieri.

Si tratta di un percorso di studio in lingua italiana e aperto a tutti, indipendentemente da età e formazione. Il master si articola in 12 corsi on-line di taglio accademico, per un totale di 92 lezioni. Le lezioni saranno registrate ed erogate in modalità asincronica cosicché lo studente, dopo aver ricevuto un link e una password, potrà vederle come e quando vuole. Oltre a ciò, il pacchetto include 2 incontri in streaming e un evento in presenza, che avrà luogo sabato 29 giugno a Villa Tretti-Brazzale a Bevadoro, in provincia di Padova.

Il progetto didattico di UniLib si propone di sviluppare una riflessione interdisciplinare sulla politica, unendo analisi di carattere storico, economico, filosofico, politologico e giuridico. L’obiettivo è permettere a quanti seguiranno i corsi di migliorare la conoscenza delle logiche che reggono la sfera pubblica e delle riflessioni teoriche che sono state sviluppate sul tema. Tutti i docenti, altamente qualificati, provengono da diverse università italiane e straniere. Tra questi – oltre a Luigi Marco Bassani e Carlo Lottieri – figurano scienziati politici (Luigi Curini e Alessandro Vitale), storici delle idee (Alberto Mingardi, Dario Caroniti, Eugenio Capozzi e Matteo Salonia), giuristi (Riccardo De Caria e Andrea Venanzoni) ed economisti (Bernardo Ferrero). Un corso su media e dibattito pubblico sarà inoltre tenuto da Daniele Capezzone, direttore editoriale di Libero.

In una fase storica come quella che stiamo vivendo, essere attrezzati a comprendere il mondo in cui viviamo può permettere a chiunque di dare il proprio contributo a una società migliore e più libera, ed è questa la finalità del “Master UniLib in politica”.

Effettuando l’scrizione tramite la casa editrice Liberilibri, partner dell’iniziativa, è possibile usufruire della tariffa agevolata del 60 per cento, pagando il corso 200 euro anziché 500.

Per informazioni su iscrizione: [email protected].

Aggiornato il 14 febbraio 2024 alle ore 01:56:20